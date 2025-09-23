Estadio Banorte implementa preregistro para propietarios de palcos y plateas rumbo al Mundial 2026

Estadio Banorte establece preregistro obligatorio para propietarios de palcos y plateas rumbo al Mundial 2026

Ciudad de México, 23 de septiembre de 2025. — Con la mirada puesta en el Mundial de la FIFA 2026, el Estadio Banorte —anteriormente conocido como Estadio Azteca— ha anunciado la implementación de un preregistro obligatorio para todos los propietarios de palcos y plateas que deseen utilizar sus espacios durante los cinco partidos que el recinto albergará durante el torneo internacional.

La medida fue oficializada este lunes a través del portal oficial del estadio (estadiobanorte.com.mx), y se enmarca en los requerimientos establecidos por la FIFA en temas de logística, control de accesos y seguridad en estadios sede.

¿Por qué es necesario el preregistro?

Durante meses, los titulares de palcos y plateas habían manifestado incertidumbre respecto a si podrían usar sus localidades durante el Mundial. Las negociaciones entre la administración del estadio y los propietarios derivaron en un acuerdo: sí podrán acceder sin costo adicional, ya que el propio estadio cubrirá las tarifas impuestas por la FIFA.

No obstante, este beneficio estará condicionado al cumplimiento de un proceso administrativo obligatorio, cuyo objetivo es:

Garantizar la identidad y autenticidad de los titulares.

Facilitar los controles de seguridad.

Cumplir con los estándares internacionales que rigen los eventos FIFA.

Coordinar la logística de entradas, accesos, y asignación de espacios durante los partidos.

Pasos para completar el preregistro

Los propietarios deberán ingresar a la plataforma oficial del estadio para iniciar el proceso:

estadiobanorte.com.mx/registrotorneopalcosyplateas2026

El trámite consta de tres fases:

Registro en línea: Llenado de formulario con datos del titular (nombre, número de palco/platea, identificación oficial, entre otros).

Agendar cita presencial: Seleccionar fecha y hora para acudir a la acreditación.

Proceso presencial: Presentarse en las oficinas del estadio con los documentos requeridos para completar la verificación y recibir la acreditación oficial del evento.

Fecha límite: viernes 26 de septiembre de 2025.

Después de esta fecha, no se garantizará el acceso a los palcos y plateas durante el Mundial.

Restricciones y condiciones durante el evento

Aunque los propietarios conservarán el uso de sus espacios, deberán cumplir con reglas adicionales impuestas por la organización del evento, entre ellas:

? Acreditación oficial obligatoria.

Prohibido el ingreso de alimentos y bebidas durante los partidos.

Validación técnica de los espacios: Revisión de condiciones estructurales y de seguridad.

El uso será personal e intransferible, salvo que se acredite legalmente a un representante.

Estas medidas buscan garantizar el cumplimiento de los protocolos de FIFA y mantener el orden ante el alto flujo de asistentes nacionales e internacionales que recibirá el recinto.

Un estadio renovado y clave en el Mundial

El Estadio Banorte, ícono del fútbol mexicano y mundial, ha sido sometido a un proceso de modernización para cumplir con los lineamientos de la FIFA, lo que incluye remodelaciones en accesos, tecnología de vigilancia, instalaciones de medios y áreas VIP.

Será una de las sedes más importantes en México para la Copa del Mundo 2026, junto con estadios en Monterrey y Guadalajara, albergando cinco partidos de la fase de grupos y posiblemente un partido de eliminación directa.

Reacciones de los propietarios y próximos pasos

La decisión fue recibida con opiniones divididas entre los propietarios: mientras algunos celebran la garantía de acceso sin pago adicional, otros critican la complejidad del proceso de preregistro y las restricciones adicionales impuestas.

No obstante, la administración del estadio reiteró que la prioridad es asegurar la experiencia y seguridad de todos los asistentes, así como respetar las normas internacionales impuestas por la FIFA.

Quienes tengan dudas pueden contactar al centro de atención del Estadio Banorte o visitar el portal oficial para consultar el apartado de preguntas frecuentes y requisitos detallados.

Con este movimiento, el Estadio Banorte marca un precedente en la forma en que se gestionará el uso de espacios privados durante eventos deportivos de talla mundial. La organización anticipa que más de 85 mil aficionados por partido asistirán al recinto, lo que convierte el control sobre palcos y plateas en una tarea crítica.