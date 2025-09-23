AC Milan asegura pase en Copa Italia con goleada sobre Lecce

El AC Milan aseguró su boleto a la siguiente ronda de la Copa de Italia tras imponerse con autoridad 3-0 al Lecce en San Siro. La noche estuvo marcada por el despertar goleador de Santiago Gimenez, quien rompió una larga sequía y abrió el camino del triunfo para los dirigidos por Massimiliano Allegri.

El inicio del encuentro se puso favorable para los rossoneri. El Lecce se quedó muy temprano con un hombre menos tras la expulsión de Jamil Siebert a los 19 minutos. El cuadro local aprovechó la superioridad y mostró su contundencia. Gimenez remató de derecha en el área un centro de Davide Bartesaghi y colocó el 1-0 momentáneo antes del descanso, tras una primera mitad intensa que dejó emociones a ambos bandos.

En la segunda parte, el Milan salió decidido a no dar margen a la sorpresa. Apenas a los 51 minutos, Christopher Nkunku aprovechó una gran asistencia de Alexis Saelemaekers para firmar su primer gol con la camiseta rossonera. El francés, recientemente incorporado, celebró con euforia junto a sus compañeros, consciente de que su tanto representaba un momento especial en su carrera.

El golpe definitivo llegó poco después, al 64%. Youssouf Fofana filtró un pase preciso que encontró a Christian Pulisic en el área. El estadounidense no perdonó y puso el 3-0 que selló la clasificación. Con esa ventaja, el Milan manejó los tiempos y evitó cualquier intento de reacción del Lecce.

La actuación de los rossoneri dejó buenas sensaciones. Gimenez rompió su sequía, Nkunku se estrenó con el gol y Pulisic reafirmó su importancia como pieza ofensiva. Además, Allegri encontró respuestas en un equipo que mostró determinación y pegada en momentos clave.

Con este triunfo, el Milan no solo avanza en la Copa de Italia, sino que también fortalece su confianza de cara a los desafíos que se avecinan en la Serie A y en el torneo copero. La afición en San Siro despidió a los suyos con una ovación que refleja la ilusión por una temporada que promete emociones fuertes.