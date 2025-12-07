Más de 200 niños participan en torneo deportivo en Monclova

Con la participación de más de 200 niños provenientes de Monclova, Saltillo y Torreón, este fin de semana se celebró el IXX Torneo Deportivo Estatal de Escuelas Ford, evento en el que se disputaron los pases a la fase regional en las disciplinas de básquetbol y fútbol.

La competición reunió a los representativos de planteles del programa escolar Ford, como la Escuela 46 "Benito Juárez García" y la 128 "Julia Cantú de Gil" de Monclova; la Ford 188 "Fernando y Javier Garza Escudero" de Torreón; así como las delegaciones saltillenses de las Escuelas Ford 149 "Luis Donaldo Colosio", 171 "Eloy Dewey Saavedera", 159 "Jesús del Valle Arizpe" y 182 "Óscar Peart Pérez".

Con la explanada del Parque Xochipilli 2 como marco y ante la presencia de padres de familia, autoridades educativas e invitados especiales, Karla Armendáriz fue la encargada de dar las palabras de bienvenida a las diferentes delegaciones, mientras que Marcela Carmona, directora de la escuela Ford 128, dio la patada inicial que marcó el arranque de una intensa jornada que se libró en las canchas de básquetbol y fútbol del Parque 2.