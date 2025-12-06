Max Verstappen logra pole position en Abu Dabi: Gran Premio de F1

El cuatro veces campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se aseguró la pole position para el Gran Premio de Abu Dabi, la vigésimo cuarta y última carrera del Mundial de Fórmula Uno, que se celebra en el circuito de Yas Marina.

Verstappen, de 28 años, firmó la cuadragésima octava pole de su carrera y la octava de la temporada, al dominar la sesión de calificación.

Verstappen se posiciona como favorito en el Gran Premio

Verstappen logró la pole con un tiempo de 1 minuto, 22 segundos y 207 milésimas, lo que lo coloca justo delante de sus dos principales rivales en la lucha por el título mundial:

Lando Norris es el líder del Mundial y saldrá segundo, con una ventaja de 12 puntos sobre Verstappen en el campeonato. Oscar Piastri es tercero en el certamen, a 16 unidades del líder, y arrancará desde la tercera posición.

Lando Norris lidera el Mundial, saliendo segundo en Abu Dabi

El español Fernando Alonso (Aston Martin) saldrá desde la sexta posición en la parrilla, por detrás de George Russell (Mercedes) y Charles Leclerc (Ferrari). Su compatriota Carlos Sainz (Williams) fue eliminado en la Q2 y saldrá duodécimo. El argentino Franco Colapinto (Alpine) quedó fuera en la Q1 y arrancará vigésimo, desde el fondo de la parrilla.