Toluca elimina a Monterrey y se prepara para la final de Liga MX

Aprovechando su posición en la tabla general, Toluca derrotó 3-2 (3-3 en el global) a Rayados de Monterrey y el conjunto de Antonio Mohamed consiguió su boleto a la Final del Apertura 2025 de la Liga MX, donde buscan consagrarse con el bicampeonato; esperan al ganador entre... Tigres y Cruz Azul.

Tras caer en el partido de ida, los 'Diablos' de Antonio Mohamed llegaron a la cancha del infierno con la obligación de ganar para mantener su sueño de sumar un bicampeonato a sus vitrinas; la afición hizo pesar el Nemesio Diez con la 'Cumbia de los trapos'.

Inclinando la cancha a su favor, Helinho mandó un centro al área que Federico Pereira aprovechó tras una desatención defensiva, poniéndose en ventaja (18'), igualando el global y haciendo que Rayados modificara su planteamiento mostrado en el inicio del encuentro.

Todo parecía que se iban a marchar con la mínima al descanso, sin embargo, Paulinho se hizo presente en la cancha donde ha conquistado tres campeonatos de goleo y tras un pase filtrado que recibió de manera orientada, el portugués definió con parte externa para sumar el segundo grito de la noche (42').

Domènec Torrent no esperó más tiempo y en el inicio de la segunda mitad realizó modificaciones con el objetivo de meterse a una nueva Final de Liga MX, dándole ingreso a Iker Fimbres y Anthony Martial.

La intención se quedó en ello, la escuadra Escarlata -y actual campeón del fútbol mexicano- consiguió un penal a favor y Paulinho cedió la estafeta para que Helinho mostrara su jerarquía de cara a una nueva Final, venciera a 'Mochis' Cárdenas y liquidara a los de la Sultana del Norte en busca del Bicampeonato.

...El nervio en el Estado de México no iba a cesar y Marcel Ruiz cometió una zancadilla sobre Anthony Martial dentro del área, provocando un penal en favor de los regiomontanos. Con los 'fantasmas' de la última ocasión, Sergio Ramos tomó el esférico y con un potente disparo, venció a Hugo González (57'), acercándose en el global.

Sin miedo a ser eliminados, Monterrey rompió lanzas y se fue al frente por el gol que les devolviera la ilusión en la eliminatoria y, con un disparo que fue rechazado por Hugo González, Roberto de la Rosa empujó el esférico con 15 minutos por delante en el 'infierno', dejando la decisión del primer finalista hasta el último aliento.

Los visitantes silenciaron el Nemesio Diez y se fueron al frente con todas sus piezas, sin embargo, los esfuerzos sobre el final fueron inútiles y terminaron siendo eliminados del Apertura 2025.

Con el boleto en la mano a la Final, Toluca únicamente espera al ganador de la serie entre Tigres y Cruz Azul para saber a quién recibirá en el Nemesio Diez por su título número 12 de Liga MX, mismo que le daría la posibilidad de igualar a Chivas como el segundo más ganador en la historia del fútbol mexicano.