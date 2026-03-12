Club Atlético Monclova gana 7 medallas en campeonato de karate

Haciendo valer las semanas de intensa preparación, el representativo del Club Atlético Monclova logró un total de 7 medallas durante su participación en el IX Campeonato Nacional de Karate y Kobudo, celebrado del 6 al 8 de marzo en el Gimnasio Nuevo León Unido de la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

El contingente monclovense estuvo integrado por Lyan Vladimir Díaz Borjas, Alyson Díaz Borjas, Dominic Enrique Cifrian Abrego, Abdi Yanahi Hernández Román, Angela Guadalupe Hernández Román y Gael Maximiliano Herrera de Hoyos, quienes demostraron disciplina y espíritu competitivo ante participantes provenientes de distintos estados del país.

Tras la competencia, el Club Atlético Monclova sumó 3 medallas de primer lugar y una de segundo lugar en la modalidad de Kata, mientras que en Kumite, la cosecha fue de una medalla de primer lugar y 2 de tercero.

El IX Campeonato Nacional de Karate y Kobudo reunió a los mejores atletas de cada entidad del país, lo que propició un elevado nivel competitivo en las diferentes categorías en disputa.

Con estos resultados, los jóvenes karatecas del Club Atlético Monclova reafirman su crecimiento deportivo y el compromiso con su lema: "Fuerza, espíritu y valor", valores que se reflejaron en cada una de sus participaciones dentro del tatami.

"Estoy muy contento por mis alumnos, quienes disfrutaron toda una aventura por ser su primer torneo nacional, ya que es un reto difícil emocionalmente hablando al enfrentar a competidores de todo el país. Sin embargo se dieron cuenta que su trabajo, entrenamiento y esfuerzo se vieron reflejados en su desempeño y las medallas que consiguieron", declaró a La Voz el sensei Carlos Herrera sobre la participación de sus alumnos.