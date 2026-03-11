Escándalo en el futbol: jugadora iraní rechaza asilo en Australia y revela el escondite de sus compañeras

Una historia digna de un thriller político sacude al futbol internacional. Una integrante de la Selección femenina de fútbol de Irán sorprendió al mundo después de rechazar el asilo que le había ofrecido Australia y, al mismo tiempo, revelar el lugar donde se ocultaban algunas de sus compañeras que temían regresar a su país.

El episodio ocurrió en medio de la participación del equipo en la Copa Asiática Femenina 2026, torneo en el que la delegación iraní se encontraba compitiendo cuando varias jugadoras comenzaron a expresar temor por posibles represalias si volvían a Irán.

Una decisión inesperada

Inicialmente, varias integrantes del equipo decidieron solicitar protección en Australia. Entre ellas estaban las futbolistas Zahra Ghanbari, Zahra Sarbali, Mona Hamoudi, Atefeh Ramezanizadeh y Fatemeh Pasandideh, quienes temían enfrentar castigos o persecución al regresar a su país.

El gobierno australiano accedió a conceder visas humanitarias para protegerlas, permitiéndoles permanecer en el país mientras evaluaban su situación.

Sin embargo, la historia dio un giro inesperado cuando otra integrante del grupo —que inicialmente había pedido asilo— decidió cambiar de opinión. Tras contactar con la embajada iraní, anunció que prefería regresar a su país.

La revelación que puso en riesgo a sus compañeras

La decisión no solo generó polémica. Según reportes, la jugadora también reveló a las autoridades iraníes el lugar donde se encontraban escondidas sus compañeras que seguían solicitando refugio. La filtración obligó a las autoridades australianas a trasladar de inmediato a las futbolistas a otro sitio seguro, ante el temor de que pudieran quedar expuestas o presionadas para regresar.

Un gesto que provocó tensión política

El caso ha provocado tensiones diplomáticas. El gobierno iraní ha acusado a Australia de retener a las deportistas, mientras que autoridades australianas insisten en que cada una tomó su decisión de forma libre. El conflicto también está ligado a un gesto que generó polémica desde el inicio del torneo: varias jugadoras iraníes se negaron a cantar el himno nacional antes de un partido, acción interpretada como protesta política.

En Irán, algunos medios oficiales incluso calificaron a las futbolistas que pidieron asilo como "traidoras", lo que aumentó el miedo a posibles represalias.

Un futuro incierto

Mientras algunas integrantes del equipo ya comenzaron el proceso para construir una nueva vida en Australia, otras decidieron volver a Irán o seguir con el equipo rumbo a otros países. La historia refleja el difícil dilema que enfrentan muchas deportistas cuando la política, la seguridad personal y la lealtad a su país chocan en el escenario internacional.