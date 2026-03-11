Copa Mundial 2026: Irán se retira y FIFA busca reemplazo

ZÚRICH — Tras el sorpresivo anuncio del retiro de la selección de Irán de la Copa Mundial de la FIFA 2026 debido a conflictos bélicos, el organismo rector del fútbol internacional inició el análisis de su reglamento oficial para determinar qué país ocupará la vacante. De acuerdo con los estatutos de la competición, la FIFA posee la facultad exclusiva de decidir sobre la sustitución de una federación que se retire, priorizando criterios de mérito deportivo y equilibrio regional para mantener la integridad del torneo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

El reglamento de la Copa Mundial de la FIFA establece que, en caso de que una asociación miembro se retire después de haber clasificado, el Comité Organizador puede invitar a otra asociación a participar en su lugar. Aunque el documento no señala de forma automática a un sucesor, la tendencia histórica y las normativas vigentes sugieren que el cupo debería ser otorgado a la selección de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) que haya quedado mejor posicionada en la ronda final de las eliminatorias sin haber obtenido el boleto directo.

En este escenario, selecciones como los Emiratos Árabes Unidos u Omán surgen como los candidatos naturales para tomar el lugar de Irán, dependiendo del cierre de las tablas clasificatorias y el rendimiento en los repechajes previos. Sin embargo, el Consejo de la FIFA también tiene la potestad de realizar una invitación basada en el ranking mundial si considera que el tiempo de preparación es demasiado corto para organizar un nuevo partido de eliminación. La urgencia de la situación, a pocos meses de la inauguración, presiona a las autoridades a tomar una resolución definitiva antes del cierre de esta semana.

La salida de Irán no solo afecta la competitividad del Grupo de la muerte, sino que altera la logística de las sedes mundialistas. La FIFA enfatizó que cualquier reemplazo debe cumplir con rigurosos estándares de seguridad y contar con la documentación necesaria para ingresar a los tres países anfitriones. Además, el equipo que se integre de última hora deberá ajustar sus calendarios de partidos amistosos y concentraciones, un desafío logístico que requiere la aprobación inmediata de los clubes donde militan los jugadores seleccionados.

Expertos en derecho deportivo internacional señalan que la FIFA buscará evitar a toda costa dejar un grupo con solo tres equipos, ya que esto afectaría los contratos de derechos de transmisión y la venta de boletos, generando pérdidas millonarias. El reglamento también prevé sanciones para la federación que se retira, que podrían incluir multas económicas y la exclusión de futuras competencias internacionales, aunque la naturaleza del conflicto bélico en Irán podría considerarse una causa de fuerza mayor que mitigue estas penalizaciones.

Mientras se espera el anuncio oficial desde Zúrich, las federaciones asiáticas se mantienen en alerta máxima ante la posibilidad de recibir una invitación histórica. El proceso de sustitución de Irán en el Mundial 2026 marcará un precedente sobre cómo el fútbol global gestiona las crisis geopolíticas extremas. La prioridad del organismo es garantizar que el balón ruede el próximo 11 de junio con las 48 selecciones completas, manteniendo la promesa de realizar el torneo más grande y diverso en la historia de la FIFA.