Monclovense corre maratón en el desierto del Sahara

MONCLOVA.- El monclovense Eber Rodríguez García, visitó el desierto del Sahara por segunda ocasión para participar en el Marathon des Sables considerada la carrera del desierto más dura del mundo, se celebra cada año en el sur de Marruecos y recorre 250 kilómetros en seis etapas, la dificultades a pesar de no haber sombra son las altas temperaturas altas por el día y bajas por la noche.

El monclovense para los lectores de periódico La Voz nos relató cómo vivió su segunda participación en el maratón des Sables.

"La primera etapa la complete muy lento porque quería cuidarme para no desgastarme tan rápido, era el mismo plan para la segunda etapa, pero me tocó una tormenta de arena muy fuerte que me retrasó bastante, iba a terminarla bien, pero en el kilómetro 13 y 14 volvió a caer una tormenta muy fuerte no podíamos avanzar, mucha gente decidió abandonar la carrera porque se puso fea la cosa. A mí lo que me afectó es que me hizo más lento, todo el aire de frente no te dejaba avanzar con normalidad, después me pararon los doctores para decirme que no podía continuar porque era muy peligroso esto en el kilómetro 30 de 38 para la segunda etapa, pero pedí oportunidad de continuar bajo mi propio riesgo.

Fue un kilómetro más lo que pude avanzar, nuevamente me alcanzaron los médicos para notificarme que me iban a sacar por el riesgo que representaba, eran 10 horas para hacer los 38 kilómetros, y yo iba hacer 2 horas más aproximadamente.

Prácticamente me sacaron por la tormenta, me tocó ver como 45 abandonaron la carrera, yo continúe solo dentro de la tormenta, me quedo frustrado por el resultado recorrí 60 kilómetros de los 250 no me sentía cansado, la primera vez recorrí como 110 pero ahí ya iba muy agotado me sentí diferente en esta edición, por las situaciones del clima no pude seguir, esperemos el próximo año poder regresar por el gran costo que implica ir a participar", relató.