Mourinho en defensa de Vinicius: “Yo habría forzado una salida del Real Madrid”

José Mourinho salió en defensa de Vinicius Júnior durante la conferencia de prensa previa al encuentro entre el Real Madrid y el Sevilla. El entrenador portugués respaldó al delantero brasileño después de su discreta actuación en Roma y de la sanción de cuatro partidos en Liga, además de reflexionar sobre las dificultades que ha enfrentado el futbolista.

El técnico atribuyó parte de los problemas del atacante a la estrategia del rival, que concentró sus esfuerzos defensivos por una de las bandas para limitar sus movimientos. Mourinho consideró que Vinicius tuvo que enfrentarse a una fuerte presión, aunque también señaló que debió asegurar la posesión del balón o provocar una falta en la jugada que terminó en el segundo gol rival.

Pese a las críticas por su rendimiento, el entrenador dejó claro que mantiene su confianza en el brasileño y adelantó que, aunque todavía no era una decisión definitiva, esperaba contar con él como titular el próximo miércoles en la Champions League, frente al Leipzig.

¿Qué dijo Mourinho sobre el trato a Vinicius?

Las declaraciones más contundentes llegaron cuando Mourinho habló sobre la situación personal del delantero y la posibilidad de que hubiera abandonado el Real Madrid durante el mercado de verano.

El portugués aseguró que, en circunstancias similares, probablemente habría buscado otro equipo donde recibiera un trato más respetuoso. Según explicó, Vinicius decidió permanecer en el club por su vínculo con la institución y la ciudad, además de confiar en que las cosas pueden mejorar.

Mourinho también destacó la actitud del brasileño, a quien describió como una persona con una capacidad notable para mantener la sonrisa a pesar de las dificultades.

El técnico consideró que las críticas pueden afectar al futbolista porque, como cualquier persona, es susceptible a las situaciones que enfrenta. Sin embargo, expresó su confianza en que no perderá la alegría que lo caracteriza.

Respecto a la sanción de cuatro partidos, Mourinho reconoció que esperaba un castigo más severo, aunque prefirió no profundizar más en el asunto.

Éder Militão vuelve a la convocatoria

Durante la misma comparecencia, el entrenador confirmó que Éder Militão estará disponible para el partido contra el Sevilla, después de permanecer más de cinco meses fuera de actividad.

El regreso del defensor representa una alternativa para el equipo en una etapa en la que Mourinho busca aprovechar los recursos de su plantilla. El técnico, sin embargo, descartó que tenga previsto solicitar nuevas incorporaciones durante el mercado de invierno.

Mourinho aseguró estar satisfecho con sus jugadores y señaló que su prioridad es ayudarlos a evolucionar, especialmente cuando cuentan con tiempo y tranquilidad para trabajar. También manifestó su preferencia por tener una plantilla reducida y explicó que cualquier posible incorporación tendría que evaluarse junto con una eventual salida.

¿Qué cambios planea Mourinho en la alineación?

Otro de los asuntos abordados fue la posibilidad de realizar cambios en la alineación y el papel que podría desempeñar Endrick, quien destacó en el encuentro disputado en Roma.

Mourinho defendió el mérito del joven futbolista y resaltó la intensidad con la que el equipo atacó durante un tramo del partido, generando numerosas oportunidades a balón parado.

El técnico reconoció que tiene más jugadores merecedores de minutos que puestos disponibles en el once inicial. Como ejemplo, mencionó a Lunin y a varios futbolistas de campo que, por su trabajo diario y rendimiento, también podrían reclamar una oportunidad.

En su opinión, los cinco jugadores que ingresaron durante el partido y contribuyeron a cambiar su desarrollo hicieron méritos para volver a jugar. Sin embargo, subrayó que eso no significa que los futbolistas que comenzaron como titulares hayan perdido su derecho a participar.

El portugués describió la gestión de los minutos como una de las tareas más complicadas de su profesión, especialmente cuando dispone de una plantilla con tantas alternativas.

Con el compromiso ante el Sevilla en el horizonte y la Champions League como siguiente desafío, Mourinho deberá decidir cómo distribuir los minutos entre sus jugadores, mientras mantiene su respaldo a Vinicius y prepara la reincorporación de Militão.