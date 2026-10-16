Savannah Bananas visitarán Monterrey en 2027: un espectáculo de beisbol

El beisbol se prepara para vivir una experiencia diferente en México. Los Savannah Bananas, el equipo estadounidense que ha revolucionado este deporte con bailes, acrobacias y jugadas fuera de lo convencional, visitarán por primera vez el país en febrero de 2027, con Monterrey como una de las sedes principales de su gira internacional.

La novena jugará el 5 y 6 de febrero frente a los Texas Tailgaters en el Walmart Park, estadio de los Sultanes de Monterrey. La llegada de ambos equipos forma parte de la expansión del Banana Ball, un formato que mezcla la competencia deportiva con el entretenimiento y que ha conseguido llenar importantes recintos en Estados Unidos.

¿Quiénes son los Savannah Bananas y por qué causan sensación?

El equipo surgió en 2016 en Savannah, Georgia, bajo el liderazgo de Jesse Cole, quien buscaba atraer más público al histórico Grayson Stadium. Inicialmente, participó en una liga universitaria de verano, pero en 2022 decidió abandonar ese circuito para concentrarse en su propio formato de juego: el Banana Ball.

A diferencia del beisbol tradicional, esta propuesta incorpora coreografías, celebraciones musicales, lanzamientos inusuales y movimientos acrobáticos que convierten cada encuentro en un espectáculo. La interacción con los aficionados también es parte fundamental de su identidad.

El éxito de la novena ha llevado su propuesta a estadios de Grandes Ligas y recintos de futbol americano. Su popularidad incluso llegó al Salón de la Fama del Beisbol de Cooperstown, donde en 2023 se inauguró una exhibición dedicada al equipo.

Banana Ball: reglas que cambian el juego

El formato cuenta con 11 reglas especiales diseñadas para mantener la emoción durante los partidos y ofrecer una experiencia distinta a la de un encuentro convencional.

Entre sus particularidades se encuentran las siguientes:

Partidos de dos horas: los encuentros tienen un límite de tiempo para mantener el ritmo del espectáculo.

Puntuación por entrada: el equipo que anota más carreras en una entrada obtiene un punto, mientras que en la última cada carrera suma una unidad.

Sin toques de bola ni visitas al montículo: estas acciones están prohibidas bajo las reglas del formato.

Robarse la primera base: los bateadores tienen permitido intentar llegar a esa almohadilla mediante un robo.

El público puede cambiar una jugada: si un espectador atrapa limpiamente una pelota de foul, el bateador queda eliminado.

Estas reglas, sumadas a las rutinas musicales y las jugadas espectaculares, forman parte de la fórmula con la que los Savannah Bananas han conseguido atraer a públicos más allá de los seguidores habituales del beisbol.

Fechas, sede y cómo conseguir boletos para Monterrey

Los encuentros frente a los Texas Tailgaters están programados para el viernes 5 y el sábado 6 de febrero de 2027 en el Walmart Park de Monterrey.

Para tener la posibilidad de comprar entradas, los interesados deberán inscribirse en el sorteo oficial a través de BananaBall.com, cuyo periodo de registro está previsto del 15 al 31 de octubre de 2026.

La inscripción no tiene costo, pero tampoco garantiza un boleto. Los participantes serán seleccionados aleatoriamente y quienes resulten elegidos tendrán la oportunidad de adquirir hasta cinco entradas.

Tijuana también recibirá el espectáculo

La gira mexicana continuará los días 12 y 13 de febrero de 2027 en el Toros Mobil Park de Tijuana. En esa sede se enfrentarán los Loco Beach Coconuts y los Party Animals.

Además de México, el recorrido internacional incluirá presentaciones en Canadá. El calendario previsto para 2027 comprende 79 estadios distribuidos en 74 ciudades, entre ellos 23 parques de Grandes Ligas y 10 recintos de futbol americano.

La organización calcula que la gira podría reunir alrededor de 4.3 millones de espectadores, una cifra que refleja la magnitud que ha alcanzado este formato deportivo.

Con su primera visita a territorio mexicano, los Savannah Bananas llevarán a Monterrey una propuesta que combina beisbol, música y entretenimiento, en una cita que promete atraer tanto a los aficionados del diamante como a quienes buscan vivir un espectáculo diferente.