América Femenil estrena uniforme conmemorativo en el Estadio Banorte

El América Femenil estrenará el uniforme conmemorativo por el 110 aniversario del club durante su partido contra Pachuca, programado para el domingo 18 de octubre en el Estadio Banorte. El encuentro se disputará a las 19:00 horas y formará parte de los festejos de la institución azulcrema.

La indumentaria está inspirada en una icónica playera que el equipo varonil utilizó durante la década de los años 70. El conjunto masculino ya vistió este diseño en su partido contra Rayados, correspondiente a la jornada 10 del Apertura 2026, y ahora será el turno de las Águilas de la categoría femenil.

La confirmación del estreno se dio a conocer a través del sitio oficial de la Liga Femenil BBVA. De esta manera, el equipo se sumará a las celebraciones por el aniversario del club, que se conmemoró el pasado 12 de octubre.

El jersey tiene una base en color crema con detalles azules, mientras que el short y las calcetas son también azules. El diseño retoma elementos de la indumentaria que caracterizó al conjunto de Coapa durante los años 70.

Para la plantilla femenil, el partido contra Pachuca representará la primera ocasión en que utilice esta vestimenta, en el marco de los festejos por los 110 años de la institución.

El estreno se realizará en un encuentro como local que tendrá como escenario el Estadio Banorte, en lugar del Mini Estadio El Nido, ubicado en las instalaciones de Coapa. La elección del inmueble se debe a la celebración del aniversario y a la intención de dar un marco especial al compromiso ante las Tuzas.

Además del uniforme, se espera que el conjunto azulcrema femenil tenga alguna actividad especial relacionada con la conmemoración.

El encuentro entre América y Pachuca se disputará el domingo 18 de octubre a las 19:00 horas en el Estadio Banorte.

Los aficionados podrán seguir el encuentro por televisión abierta a través del Canal 9. También habrá cobertura mediante las plataformas digitales de la Liga MX Femenil.

Con este compromiso, el equipo femenil tendrá su primera aparición con la indumentaria conmemorativa, cuyo diseño recupera la estética de una etapa histórica del club y se incorpora a las actividades por sus 110 años de existencia.