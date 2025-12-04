Cruz Azul y Amigos de Garín avanzan a cuartos de final en Liga Mayor de Fútbol

Después de 10 intensas jornadas, la lista de invitados a la "fiesta grande" de la Liga Mayor de Fútbol quedó definida.

El Real San Francisco tuvo una campaña de 9 victorias y 2 derrotas, con lo que generó 21 puntos para terminar la competencia al frente de la tabla y tomar la estafeta de favorito al título; detrás de la escuadra franciscana, el Cruz Azul de San Buena y Los Amigos de Garín calificaron con 20 unidades tras 6 triunfos, 2 empates y una derrota, respectivamente.

A su vez, la ofensiva cruzazulina fue la más contundente del certamen al sumar 29 goles en 9 cotejos, mientras que los Amigos contaron con la mejor defensiva, la cual admitió solo 7 anotaciones.

Por su parte, Ferretera Villarreal, Atlético Español y Brujas finalizaron la fase regular con 15 puntos y se unieron al grupo de calificados, lo mismo que Palmeiras con 12 unidades y Médicos con 10. A su vez, Deportivo Pegasso tuvo una pobre producción de 8 puntos y Simas registró 5, quedándose fuera de la competición.

De manera individual, Diego Casas Molina figuró como el campeón goleador de la temporada tras registrar 10 anotaciones para la causa de la máquina sambonense. En la última jornada del calendario regular, Casas firmó 6 tantos que lo perfilaron al liderato de goleo.

Este sábado en punto de las 4:00 de la tarde, la ronda de cuartos de final inicia en la cancha principal de la Secundaria 1 con el partido de eliminación directa entre el líder Real San Francisco y los Médicos; en campo 2 del mismo plantel educativo, Atlético Español se medirá a Ferretera Villarreal.

Por su parte, el Cruz Azul de San Buena saldrá a la cancha de la FCA para enfrentar a Palmeiras por el pase a la siguiente ronda, a la vez que los Amigos de Garín recibirán a la escuadra de Brujas en la cancha de La Sierrita.