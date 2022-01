Nacen estrellas en Academia en Star Magic

CASTAÑOS.- Fuerza mente y corazón, es nuestro lema que motiva a nuestras alumnas de Academia Star Magic, a triunfar", dice la profesora Silvia Gaytán Hernández.

Excelentes resultados de aprendizaje, han tenido las alumnas que asisten a la academia de gimnasia Star Magic, de la instructora certificada profesora Silvia Gaytán Hernández, objetivos que ahora son compensados, por dos alumnas, que el día 25 de febrero serán galardonadas con un Astro 2021 Ricardo Saldívar.

Este resultado, me enorgullece, dice la maestra Silvia, porque en Star Magic, estamos dando resultados a nivel municipal, estatal y nacional, la muestra aquí esta con Yareidy Zúñiga y Dariela Rocío Cruz.

YAREDI ZÚÑIGA Y SU TRAYECTORIA DEPORTIVA

Hablo vía telefónica a La Voz de Monclova Yareidy Zúñiga Riojas, me dice tengo 12 años de edad y entreno en la Academia de Baile y gimnasia Stars Magic del municipio de Castaños desde los 5 años de edad.

En esta institución academia he desarrollado habilidades de flexibilidad y fuerza en mi cuerpo, entrenar este deporte me ha ayudado a mejorar mi salud, a la edad de 8 años me detectaron hipertiroidismo, pero con la ayuda del deporte que he practicado durante 7 años pude vencer la enfermedad y me lograron dar de alta.

Gracias al deporte he conseguido grandes premios y también he logrado participar en grandes eventos como, presentaciones en juegos de Acereros, en Estadio Monclova.

También he participado en inauguraciones de eventos deportivos de futbol, softbol, futbol americano y lucha libre de los municipios de Castaños, Monclova y San Buenaventura, representando con gran orgullo a nuestra Academia y sobre todo apoyando el deporte.

Otros logros que he obtenido han sido los primeros lugares en las competencias de baile en el municipio de Castaños obteniendo el primer lugar en la categoría infantil en la mejor coreografía y baile, además de obtener el primer lugar del mejor vestuario de la participación.

He participado en eventos culturales apoyando al municipio en coronaciones, domingos culturares, fechas cívicas en los que me siento orgullosa de participar en ellas y mostrar lo que aprendemos en los entrenamientos de la academia.

Sintiéndome orgullosa de todo lo aprendido, ponerlo en práctica estos años han sido diferentes, pero aun así logré obtener grandes resultados ganando a nivel estado el concurso TU MEJOR FOTOGRAFÍA EN EL DEPORTE convocada por el INEDEC, publicada a nivel estado, ganar este concurso fue una gran sorpresa para mí ya que me motiva a seguir creyendo en mi misma y mejorar mi autoestima y seguridad en este deporte.

Este año también logré obtener el primer lugar en mi categoría en la competencia de Gimnasia interna de nuestra Academia, agradezco a mi instructora Silvia Gaytán Hernández, por enseñarme, pero debemos tener constancia y disciplina, para triunfar.

DARIELA ROCÍO CRUZ GIL, ALGO DE SU TRAYECTORIA

Dariela Roció Cruz Gil, me dice señor Ramiro, tengo 21 años y soy originaria de la ciudad de Castaños Coahuila, el deporte ha sido algo que a lo largo de los años mis abuelos han fomentado en cada uno de los miembros de mi familia.

Desde pequeña me ha gustado aventurarme en distintas disciplinas con el fin de aprender cada una de ellas y aunque no sea la mejor haciéndolo no me doy por vencida y disfruto practicarlas.

En mayo del presente año entré a la academia Stars Magic donde me recibieron con los brazos abiertos y donde actualmente sigo desempeñando mi actividad favorita la gimnasia, ahí he podido seguir practicando, he tenido momentos donde siento que no puedo más, que es muy difícil pues no tengo la misma flexibilidad que tenía a los 8 años, pero con el apoyo de mi coach Silvia Gaytán he podido seguir adelante y me he sorprendido por lo que he logrado en el tiempo que llevo en la academia.

En junio de 2021 tuvimos una competencia interna y a pesar del poco tiempo que tenía en la academia obtuve el primer lugar en mi categoría, en esta academia también he tenido la oportunidad de brindarles clases a las más pequeñas y me encanta poder transmitir algo bueno, poder ser el ejemplo y ayudarlas a ser mejores cada día.