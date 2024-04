Nahuel Guzmán es ´muy noble´, según Siboldi

Robert Dante Siboldi salió al quite en defensa de Nahuel Guzmán, a quien consideró arrepentido y dolido por lo sucedido en el Clásico Regio 135. El técnico de Tigres calificó de buena persona al argentino, por lo que lo protegerá hasta donde se pueda.

"La postura es la que tenía la institución, acatar la disposición por parte de la Disciplinaria, si la compartimos o no, se nos hace un excesiva pero lo constatamos como lo dictaminó la disciplinaria, en este momento estamos tratando de asimilar todo para que principalmente la persona de Nahuel, no el futbolista, la persona esté tranquilo y bien, siga con su rehabilitación y preparación para estar cuanto antes, saber que él mismo pidió las disculpas, lo vemos muy arrepentido, dolido y triste, sin duda está arrepentido de lo que hizo, consciente de lo que hizo, es un muchacho que tiene el alma muy noble", mencionó.

Asimismo, Siboldi dejó entrever que a Nahuel Guzmán le ganó el "personaje", pues bajo su perspectiva, el que realizó dichos actos desde el palco en el derbi no fue él.

"No midió las consecuencias, siempre tenemos claro que cuando eres personaje público tienes una responsabilidad y no nos damos cuenta de la magnitud de lo que llegamos a influir sea para bien o mal, es consciente de que se equivocó.

Ese no es Nahuel, siento que no es él, es una persona muy noble y un gran muchacho, como profesional, un ganador y líder, entregado y apasionado, busca de la manera en que sea conveniente de ganar siempre, hay gente que no le cae bien y otra que sí, como todo en la vida, todo es aprendizaje como se lo manifesté yo, darnos cuenta de la magnitud de nuestras acciones lo que puede desencadenar, seguir para delante, prepararse para el siguiente torneo", agregó.