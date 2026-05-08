Neymar podría ser clave en la lista de Brasil para la Copa del Mundo 2026

Neymar vuelve a entrar en escena en el momento más sensible. A días de que Brasil entregue su lista preliminar para la Copa del Mundo 2026, el nombre del delantero aparece entre las principales incógnitas de una convocatoria marcada por lesiones, precauciones y decisiones abiertas hasta el último momento.

El cuerpo técnico encabezado por Carlo Ancelotti trabaja en la relación de 55 jugadores que será enviada a la FIFA el lunes 11. Entre ellos estaría Neymar, aunque su presencia en la lista definitiva de 26, prevista para el día 18, sigue en duda.

Ancelotti ha dejado claro que la convocatoria del atacante dependerá de su evolución física durante la preparación. A sus 34 años, el futbolista del Santos intenta demostrar que puede llegar en condiciones competitivas a la cita mundialista.

El escenario no es sencillo. Brasil ya tiene confirmadas ausencias sensibles. Éder Militão y Rodrygo, ambos del Real Madrid, quedaron descartados por lesiones que comprometen su participación antes del torneo. La situación ha obligado al cuerpo técnico a adoptar un enfoque más conservador en la gestión de minutos y cargas físicas en los días previos.

En ese contexto, el reglamento de la FIFA ofrece margen de maniobra. Los jugadores lesionados pueden ser sustituidos siempre que el reemplazo forme parte de la lista preliminar. Esto mantiene abiertas varias opciones, especialmente en ataque.

Uno de los focos está en Estêvão, que se recupera de una lesión y cuyo nombre será incluido en la prelista. El joven talento, vinculado al Chelsea, sigue bajo observación médica mientras realiza tratamiento con Palmeiras.

Si su recuperación no avanza como se espera, el técnico tendría que recurrir a alternativas ya registradas. Entre los candidatos aparecen Endrick, Rayan y Luiz Henrique, este último con mayores opciones de consolidarse en la lista final.

La Confederación Brasileña de Fútbol sigue de cerca cada evolución médica, consciente de que el margen de error es mínimo.

Brasil llegará al Mundial con la expectativa habitual y con un grupo que mezcla experiencia y renovación. La presencia o ausencia de su figura más mediática puede alterar no solo el once inicial, también la narrativa de un equipo que busca volver a la cima.