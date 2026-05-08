Tigres y Chivas se preparan para el partido de vuelta: ¿podrá Chivas remontar?

Tigres cuenta con una ventaja de 2 goles en su eliminatoria frente a Chivas, sin embargo, la vuelta de los Cuartos de Final correspondientes al Clausura 2026 la deberán afrontar con 3 sensibles bajas que podrían abrirle la puerta al Rebaño para remontar y conseguir su sitio en la siguiente fase.

Ubicado en el séptimo sitio de la clasificación, Tigres recibió el partido de ida en la cancha del Volcán Universitario, compromiso en el que Ricardo Marín (10´) adelantó al Rebaño, mientras que Jesús Angulo (45´), Juan Brunetta (51´) y Diego Sánchez (54´) revirtieron la historia para que los de la Sultana del Norte terminaran consiguiendo una ventaja que –de momento- los coloca en la siguiente ronda del Clausura 2026.

Una semana más tarde, y luego de que Tigres consiguiera su boleto a la Final de Concachampions, los comandados por Guido Pizarro hicieron el viaje a la Perla Tapatía para enfrentar los últimos 90 minutos de la eliminatoria frente a Chivas, quienes vivieron un entrenamiento a puerta abierta y recibieron un último aliento de su afición previo al compromiso que definirá su temporada.

Para este duelo, además de las bajas por lesión, Tigres no podrá contar con 3 de sus elementos, por lo que el Rebaño de Gabriel Milito sueña con poder equilibrar la balanza y terminar derrotándolos por dos goles para, de tal forma, igualar el global y conseguir su boleto a las Semifinales del Clausura 2026 por posición en la tabla general.

Estas son las bajas que deberá de superar Tigres ante Chivas para avanzar a la siguiente etapa del certamen:

1. Joaquim Henrique.

2. Ozziel Herrera.

3. Fernando Gorriarán.

El partido de vuelta entre Chivas y Tigres, correspondiente a la vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026, está pronosticado para llevarse a cabo este mismo sábado 9 de mayo en punto de las 19:07 horas desde la cancha del Estadio Akron.