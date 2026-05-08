Chivas se prepara para enfrentar a Tigres: 120 años de historia

La afición de Chivas respondió al llamado de unión de cara al duelo vital de este sábado contra Tigres y en el marco del 120 aniversario del Rebaño.

El conjunto rojiblanco cerró hoy su preparación, para intentar remontar un 3-1 en los Cuartos de Final de Vuelta, con un entrenamiento vespertino en el Estadio AKRON, donde los abonados tuvieron la oportunidad de hacerse presentes.

En medio de un colorido en las gradas de banderas y tiras rojas, blancas y azules, los seguidores del Guadalajara acompañaron a su equipo con cánticos y gritos de apoyo.

Los jugadores respondieron al acercarse a saludar a los aficionados, y algunos de ellos, firmaron autógrafos al terminar la práctica.

En el inmueble mundialista también estuvo el presidente Amaury Vergara, quien observó el entrenamiento y charló con el técnico Gabriel Milito.

Horas antes, el propietario rojiblanco celebró con el staff el aniversario del club con un viaje y convivencia en Tequila al son del mariachi.

"Hoy es el aniversario 120 del Club Deportivo Guadalajara. Hay muchos valores que nos definen, pero lo más importante es la afición que siempre ha estado ahí, que ha acompañado al equipo en sus momentos históricos y en la adversidad.

"Gracias a cada madre y padre; a cada abuela y abuelo que ha transmitido este legado hacia las nuevas generaciones. Ser de Chivas es algo que se aprende desde la cuna. Portar estos colores es una forma de vida", señaló Amaury Vergara en sus redes sociales.

La unión entre la afición y el equipo es fundamental en este momento decisivo, donde Chivas busca revertir el marcador en la serie de Cuartos de Final. La comunidad rojiblanca se ha caracterizado por su lealtad y pasión, elementos que se reflejan en cada encuentro.

El presidente de Chivas, Amaury Vergara, enfatizó en sus declaraciones la relevancia de la afición en la historia del club, resaltando que el apoyo de los seguidores es crucial para enfrentar los retos que se presentan en el camino hacia el éxito.