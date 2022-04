"No los vas a cargar"; Cuauhtémoc Blanco opina sobre México en Qatar

La suerte de México quedó definida para enfrentar la primera ronda de partidos en la Copa Mundial de Qatar 2022. Tras el sorteo, la selección nacional conoció que sus rivales de grupo serán Argentina, Arabia Saudita y Polonia. Las selecciones de Europa y América del Sur lucen como los rivales más complicados de vencer. No obstante, Cuauhtémoc Blanco consideró que ninguno de los dos será difícil de vencer si los jugadores de Gerardo Martino demuestran personalidad.

En una charla con los panelistas de Fox Sports, Alberto Lati cuestionó al gobernador de Morelos sobre lo complicado que podría ser para México enfrentar a rivales tan idealizados como Lionel Messi y Robert Lewandowski. En ese sentido, con un gesto peculiar, el excanterano de las Águilas del América aseguró que los mexicanos pueden enfrentar a "el que sea, pues qué ching*dos. No los vas a cargar".

Para argumentar su postura, Blanco recordó su paso por la Selección Mexicana bajo la dirección técnica de Manuel Lapuente. La experiencia que rememoró corresponde a un partido de la Copa América que disputó contra Brasil, en la edición de Paraguay 1999, cuando tuvo que encaminar una férrea batalla contra el afamado defensor del Real Madrid, Roberto Carlos.

"Recuerdo cuando Manuel Lapuente me dijo en una Copa América: ´Oye, te toca marcar, aviéntate un mano a mano con Roberto Carlos´. Me acuerdo que yo estaba jugando de extremo derecho y le dije ´órale a donde tope´. No me hizo nada. Lo marcaba, íbamos y regresábamos. Hasta Lapuente me felicitó y le dije ´pues sí, tienes que competir. Será muy Roberto Carlos y lo que quieras, pero también tengo personalidad. Soy Cuauhtémoc Blanco", recordó.

A consideración del exjugador, el plantel que dirige Gerardo Martino es uno de los más talentosos y competitivos, por lo cual confesó que "me duele ver como juega la selección". De igual forma, aseguró que hay jugadores cuyo momento futbolístico no es el mejor y es necesario que tengan mayor capacidad de liderazgo y personalidad para lograr trascender al tan ansiado quinto partido.

Con información de INFOBAE