Notaría Maldonado se impone 2-0 a Traila Azteca en la Liga Municipal

Los cambios le dieron resultado a Notaría Maldonado, que encontró la contundencia ofensiva en la parte complementaria para vencer a Traila Azteca por marcador de 2-0 y mantener el paso perfecto, en la categoría Premier Plus de la Liga Municipal de Futbol.

Los notarios hilvanaron su sexta victoria consecutiva, aunque tuvieron que sortear algunos apuros sobre la cancha de la Unidad Deportiva, donde protagonizaron un cerrado encuentro que llegó al descanso con el marcador intacto.

Para la segunda mitad, ambas escuadras realizaron ajustes en busca de destrabar el partido. Las modificaciones favorecieron a Notaría Maldonado, que al minuto 56 encontró el gol de la quiniela por conducto de Juan Flores, quien había ingresado de cambio tras el descanso.

Traila Azteca intentó reaccionar, pero al 72´, Juan Cabrera apareció para firmar el segundo tanto y definitivo, también después de entrar como relevo. Con este resultado, Notaría Maldonado conservó el liderato de la Premier Plus con 18 puntos, producto de 6 triunfos al hilo, mientras Traila Azteca se quedó con 7 unidades.