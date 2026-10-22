Este fin de semana, Frontera vive la jornada 2 del Torneo Clausura 2026

Este fin de semana, la Liga Intermunicipal de Fútbol de Frontera celebrará la segunda jornada de su Torneo Clausura 2026 con una maratónica cartelera en la categoría Primera.

El sábado a las 5:00 de la tarde, la fecha 2 de la recién inaugurada campaña iniciará en el campo Lorenzo Mendoza, donde Leones Occi e Industrial Jr. sostendrán un parejo duelo por los 3 puntos. Posteriormente, el domingo, las hostilidades continuarán en este mismo escenario con el partido entre Xolos Inde y Atlético Borja, en punto de las 9:00 de la mañana, a la vez que Nueva Creación y Allende se enfrentarán en la cancha de Polonia, mientras que Cruz Azul y Deportivo Koba se verán las caras en el cuadro de la Unidad Deportiva "Papo" Ríos.

Un par de horas después, la segunda jornada se intensificará con una cuádruple cartelera. Borja Jr. y Real Occi se medirán en el campo de Polonia, en tanto que Real Lauritos y Coyotes Borja jugarán en la cancha Lorenzo Mendoza. También a las 11:00 de la mañana, Real Tigres y Santos ATF saltarán al terreno de juego de la Unidad Deportiva "Papo" Ríos para disputarse el triunfo, a la vez que Deportivo Elite y Deportivo Bayer se toparán en el campo del Cefare en cotejo que pondrá el cerrojo a la segunda jornada.