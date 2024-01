¡Objetivos! De Ángel Ernesto Ortiz Palafox

"Estamos creciendo en el deporte del fisicoconstructivismo", me comenta el chamaco Ángel Ernesto Ortiz Palafox.

Y agregó; Agradezco las atenciones del presidente de la Liga Municipal de Fisicoconstructivismo de Monclova, Emilio García Hernández, de brindarme su apoyo para recibir un Astro 2023 Ricardo Saldívar", el mes entrante.

Emilio García Hernández, director del GYM Sport Center Elite, ha sabido rescatar el talento deportivo que tiene el fisicoconstructivismo, no viendo los intereses propios, sino de los jóvenes con talento, algunos que ya se preparan, en su gimnasio para salir a triunfar en este 2024.

El nativo de la colonia Eva Sámano, Ángel Ernesto Ortiz Palafox, es un atleta que continúa consagrándose en este deporte, me platicó que en Mens Physique triunfó en Mr. Coahuila el 29 de julio del 2023 en Saltillo Coahuila, "me sentí bien satisfecho de haber conquista trofeo del primer lugar".

Después señor Ramiro acudí a la Copa Carbonífera el 13 de agosto en donde volví a demostrar lo mejor en Mens physique, logrando trofeo del sitio de honor ante la presencia de 12 rivales.

Otro de mis logros en este 2023 que culminó, es haber obtenido el primer lugar, en evento Mr. Frontera en ciudad Acuña, hubo mucha competencia, pero logré mis objetivos de la victoria.

Ángel Ernesto Ortiz, también me platicó que desde pequeño, le gustó practicar el futbol, y ya cuando completó los 16, lo invitó un amigo a un gimnasio, "Me gustó el fisicoconstructivismo y ahora lo practico con más entusiasmo, "En una ocasión, me dijo Emilio García, tienes todo para triunfar Ángel", y claro debo de aceptar las palabras de un consagrado en este deporte.