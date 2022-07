Oliver Kahn critica al Barcelona por la compra de Lewandowski

El dia de hoy, el FC Barcelona, presentó de manera oficial la integración de Robert Lewandowski, el cual proviene de las filas del Bayern Múnich, sin embargo, el mandatario del equipo alemán , criticó la compra de su ex delantero.

El ex-portero de la Selección Alemana,Oliver Kahn, puso en duda la capacidad del Barcelona para comprar tantos jugadores de gran envergadura, esto debido a que el club de Cataluña está en medio de una crisis financiera.

"Tienen un montón de nuevos jugadores, no solo Robert. Para ser honesto, es el único club que no tiene dinero, pero compra a cualquier jugador que quiere", disparó el alemán en diálogo con el periódico Bild y añadió: "No sé cómo hacen eso. Es un poco raro, un poco loco... Tienen mejor equipo que el año pasado".

Barcelona está lejos de poner punto final a su participación en el mercado de transferencias. Con la vista puesta más en vender que en comprar, la directiva continúa trabajando en la zona defensiva en donde se espera al menos un refuerzo más.