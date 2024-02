Oscar de la Hoya arremete contra 'Canelo' Álvarez: "Está creando un desastre"

El ex boxeador y actual promotor Oscar de la Hoya, arremetió duramente contra el campeón mexicano de peso supermediano, Saúl ´Canelo´ Álvarez, asegurando que el oriundo de Guadalajara, Jalisco, está creando un desastre al no definir a su próximo rival para el mes de mayo, teniendo todo para tomar una decisión.

´Canelo´ (Álvarez) tiene todas las cartas aquí (para elegir a su próximo rival), ese es el problema. Está creando todo este desastre que estamos viviendo ahora", comentó Oscar de la Hoya en el podcast The MMA Hour.

Continuando con el tema de ´Canelo´ Álvarez, el famoso ´Golden Boy´ descartó rotundamente que el tapatío enfrente al también mexicano Jaime Munguía, en el próximo mes de mayo, aunque aseguró que desea ver ese combate entre los dos púgiles aztecas.

No lo creo. Como peleador y promotor, es una gran pelea. Siempre quise una pelea entre mexicanos, ya sea para mayo o septiembre. Obviamente, las estrellas se están alineando para que (Jaime) Munguía y ´Canelo´ (Álvarez) sean esos peleadores, pero no sé cuándo vaya a pasar eso. No será el 4 de mayo", agregó De la Hoya.

Vale la pena recordar que, Oscar de la Hoya fue el promotor de ´Canelo´ Álvarez durante varios años, creando una mancuerna exitosa que logró encumbrar al mexicano, sin embargo, la relación se rompió por varias diferencias contractuales, lo que llevó al tapatío a demandar a Golden Boy Promotions y, desde entonces, nada ha sido igual entre ambos.