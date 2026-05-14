Joaquim Pereira sigue en recuperación mientras Tigres entrena en Monterrey

MONTERREY, NL 14-May-2026 .-Los soldados caídos ya comienzan a levantarse en Tigres y este jueves Ozziel Herrera completó la práctica del equipo.

En el mismo sentido, el capitán Fernando Gorriarán mostró indicios de recuperación al hacer la primera parte del entrenamiento felino en el CET.

El que sigue trabajando por separado es Joaquim Pereira, quien se lastimó en un juego de Liga MX ante Atlas.

Los tres han estado ausentes por lesiones musculares.

El equipo se prepara para la Final de Concacaf del 30 de mayo en Toluca y hasta un par de días antes se prepararán en el CET en busca de levantar su segundo trofeo internacional.

A la salida del recinto, un grupo de unos 20 aficionados esperaron a los jugadores para tomarse fotos con los fans.