Pablo Lemus asegura que Atlas FC se queda en Jalisco tras la venta

El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, aseguró que su administración acompañó la venta del club con una condición clara: que los Rojinegros no cambien de sede.

"Solicité a la parte vendedora y a la parte compradora una sola condición dentro de la operación de compra-venta de Atlas: que se quedara en Guadalajara; que no tuviera la posibilidad de que Atlas se fuera a ninguna otra ciudad.

"Tanto la parte vendedora como la parte compradora lo aceptaron y es una gran noticia. Atlas se queda en Jalisco, se queda en Guadalajara y es una gran noticia porque era lo que nosotros habíamos pedido desde el día 1", señaló Lemus Navarro.

La venta fue avalada el 23 de abril en la Asamblea de Dueños de la Liga MX, dentro del proceso para eliminar la multipropiedad.

A falta de la autorización de la Comisión Nacional Antimonopolio, el club dejará la gestión de Orlegi Sports y pasará a Grupo PRODI, encabezado por José Miguel Bejos.

"Hay un gran compromiso de la parte compradora del empresario José Miguel Bejos, con el que tengo una comunicación constante, de fortalecimiento del equipo", añadió el mandatario estatal.

Este anuncio refuerza lo anteriormente publicado por el propio grupo comprador, quienes aseguraron que los Rojinegros mantendrán su sede actual.

"Ratificamos que Atlas FC mantendrá su sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y que trabajaremos para consolidar un proyecto deportivo sólido que permita construir un equipo competitivo que represente con orgullo a la afición rojinegra dentro y fuera de la cancha", compartió en un comunicado Grupo PRODI.

Orlegi seguirá al frente del Atlas hasta el 30 de junio como parte de una transición ordenada, dándole el control a PRODI a partir del 1 de julio.