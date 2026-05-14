El secuestro del futbol: ¿Cómo una semifinal de Liga MX terminó fuera de la TV abierta?

La pasión no alcanza. El escudo tampoco. Ni siquiera una semifinal de Liga MX parece ser suficiente para garantizar que el aficionado mexicano pueda ver futbol sin pagar.

El duelo entre Pachuca y Pumas UNAM por las semifinales del Clausura 2026 encendió una discusión incómoda: ¿en qué momento el futbol mexicano dejó de ser verdaderamente "del pueblo"? El partido de ida, uno de los encuentros más atractivos del torneo, no será transmitido por televisión abierta y solamente podrá verse mediante FOX y la plataforma FOX One, ambos servicios de pago.

La explicación oficial es simple: derechos de transmisión. El club local, Pachuca, mantiene acuerdos exclusivos que permiten a ciertas cadenas quedarse con partidos clave, incluso en instancias tan decisivas como unas semifinales. Pero la molestia de los aficionados no tiene que ver con contratos; tiene que ver con acceso.

Porque aquí aparece una pregunta incómoda: ¿es lógico que un partido de esta magnitud quede encerrado detrás de un muro de pago mientras otros encuentros de liguilla sí aparecen en señal abierta? Apenas un día antes, el choque entre Chivas y Cruz Azul sí pudo verse por televisión tradicional, alimentando la sensación de desigualdad entre aficionados.

¿Qué representa este duelo?

La polémica crece todavía más cuando se recuerda lo que representa este duelo. Pumas llega tras eliminar al América en una serie frenética que terminó empatada 6-6 global y avanzó por posición en la tabla, mientras Pachuca dejó fuera con autoridad a Toluca. Es decir: no es cualquier partido, es uno de los más importantes del semestre en el futbol mexicano.

¿Cómo afecta esto a los aficionados?

Y ahí está el verdadero debate: la Liga MX presume récords de audiencia, estadios llenos y aficiones masivas, pero cada vez más partidos importantes parecen migrar a sistemas exclusivos. Lo que antes era una costumbre familiar —encender la tele y ver una semifinal gratis— hoy depende de suscripciones, apps y paquetes premium.

El mensaje que reciben muchos aficionados es brutalmente claro: si quieres ver a tu equipo en el momento más importante del torneo, ahora tienes que pagar.

Tal vez el problema no sea que Pachuca vs. Pumas no vaya por TV abierta. Tal vez la discusión real es otra: ¿la Liga MX está monetizando demasiado rápido a costa de desconectarse de la afición que la hizo gigante?