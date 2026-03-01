Panteras de Saltillo golean 4-0 a Liga Premier Acuña en Fut-9

Las Panteras de Saltillo tuvieron un inicio feroz en la Eliminatoria Estatal de Fut-9 de categoría Sub-7, al golear por 4-0 a la Liga Premier Acuña en partido que abrió la actividad del Grupo "B".

Ayer en la cancha del Parque Xochipilli, el conjunto felino contó con una ofensiva contundente y se presentó con una contundente victoria que lo colocó entre los aspirantes a avanzar a la segunda ronda de la justa. Rodrigo Medrano destacó por su efectividad frente a la portería al firmar un par de anotaciones para apuntalar la ventaja de las Panteras, apoyado por José Hidalgo y Juan Banesi con un tanto respectivamente para darle tintes de goliza al triunfo sobre un débil equipo acuñense.

En cotejo de la primera ronda de la Eliminatoria Estatal Sub-11, la escuadra de Qusem de Frontera venció al Juventus de Frontera por la mínima diferencia de 1-0, en la cancha del Polonia. El marcador terminó intacto en el primer tiempo tras una reñida disputada, pero fue en la parte complementaria que apareció Alexis Sánchez para firmar la solitaria anotación que le valió la victoria al representativo fronterense.