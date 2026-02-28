Abreu llama a la calma a Gil Mora: "La salud es primero"

El entrenador de los Xolos, Sebastián Abreu, reveló que sostuvo una charla con Gil Mora para transmitirle tranquilidad en medio del proceso de recuperación que atraviesa el joven futbolista, quien no ha podido volver a las canchas debido a una pubalgia.

Mora, considerado uno de los elementos más destacados del conjunto fronterizo, no ve acción desde la Jornada 3 del Clausura 2026, cuando Xolos empató 1-1 frente al Atlético de San Luis. Desde entonces, suma seis partidos sin participación mientras avanza en una rehabilitación que ha sido paulatina.

¿Qué dijo Sebastián Abreu sobre Gil Mora?

El estratega uruguayo explicó que su principal mensaje ha sido evitar la ansiedad y priorizar la salud. Señaló que el jugador ya ha demostrado su calidad tanto en el club como a nivel de selección, por lo que no necesita apresurar su retorno ni probar nada a nadie.

Abreu también destacó que el cuerpo técnico nacional reconoce las condiciones del juvenil y entiende que se trata de un futbolista con características distintas, por lo que insistió en que lo más importante es llegar en óptimas condiciones a la Copa del Mundo. Incluso subrayó que, estando físicamente bien, sus cualidades le permitirán competir por un lugar entre los 26 convocados.

Impacto de la lesión en la carrera de Mora

Además de perderse actividad con Xolos, la lesión ha impedido que Mora participe en los tres partidos amistosos que la Selección Nacional ha disputado este año como parte de su preparación rumbo al Mundial 2026.

Mientras continúa su recuperación, el cuerpo técnico del club mantiene la postura de no acelerar el proceso y apostar por un regreso seguro que garantice su plenitud física.