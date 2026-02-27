Claudia Sheinbaum asegura que el Mundial se realizará en México: FIFA revisará seguridad

MAZATLÁN, Sinaloa 27-Feb-2026.- La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que, tras una llamada con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se acordó que un equipo del organismo vendrá a México para revisar temas de seguridad y movilidad en las ciudades sede del Mundial.

Indicó que Infantino le confirmó la realización de la Copa del Mundo en el país y que se dará seguimiento a distintos aspectos operativos.

"Hablamos por teléfono alrededor de las seis de la tarde, me aseguró la realización del Mundial en nuestro país y acordamos que un equipo de la FIFA va a venir, de todas maneras, para revisar varios temas", apuntó.

Sheinbaum detalló que, aunque los trabajos ya están en marcha, Infantino solicitó revisar particularmente seguridad y tráfico en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

"Estamos trabajando desde hace mucho tiempo, pero particularmente el tema, por supuesto, de seguridad; pero también me pidió que viéramos el tema del tráfico en las tres ciudades para poder garantizar la movilidad de todos los que van a asistir a los estadios y demás, entre otros temas de los que estamos trabajando", señaló.

Cuestionada sobre si el presidente de la FIFA manifestó preocupación por los hechos violentos del domingo pasado, la Presidenta indicó que hablaron del tema sobre cómo la situación ya se normalizó.

"Pues, obviamente me preguntó: '¿cómo está México?', '¿cómo lo ves?', '¿hay alguna situación especial que te preocupe?'. Le dije: 'no, pues fue el domingo, que fue una situación especial, y hemos regresado a la normalidad'. Y todas las medidas de seguridad, que ya se están trabajando desde hace tiempo", respondió.

"Va a ser un muy buen Mundial. Tenemos la certeza de que se va a llevar con seguridad. Todos los equipos del mundo pueden estar seguros de que en México serán recibidos con los brazos abiertos. Y a todos los turistas del mundo que vienen a México: pueden tener la certeza de que llegan a un lugar seguro, tranquilo, y que van a pasar el mejor momento de su vida".