"Para hacer historia tenemos que dar un golpe de autoridad", afirman en San Luis

Los mediocampistas de Atlético de San Luis, Juan David Castro y Sebastien Salles-lamonge coincidieron en que así como Monterrey está obligado a sacar el pase a las semifinales, este sábado que se vuelvan a enfrentar para el juego de vuelta en el Estadio BBVA, los potosinos también están obligados a hacer historia.

En el papel son los presionados, los obligados como tú lo mencionas, pero nosotros también, en el aspecto de que queremos hacer historia y para hacer historia tenemos que dar un golpe de autoridad. Va a ser un partido muy duro porque ellos van a estar de local y con su gente, pero nosotros estamos enfocados en lo nuestro, sabemos que el equipo ha hecho una muy buena temporada, queremos seguir haciendo historias y creo que va a ser un golpe de autoridad ir a ganar allá", señaló Juan David en conferencia de prensa.

Previo a que el equipo viajara a Monterrey, quien también es conocido como "Coque" consideró que San Luis merece cosas importantes, sobre todo este torneo.

Es un club que siempre está ahí, con mucha intensidad y es un club que se merece cosas importantes y queremos hacer historia, tenemos bien claros nuestros objetivos., queremos la primera estrella en el escudo y pues vamos a luchar por eso".

Agregó que no se confían del gol de ventaja que sacaron en la cancha del Alfonso Lastras Ramírez, pues en liguilla "todo puede pasar".

Es ventaja, pero no nos tenemos que conformar, estamos enfocados en lo nuestro, en lo que tenemos que corregir y sabemos que va a ser un partido muy duro".

Por su parte, el francés Sebastien Salles-lamonge, señaló que aunque no cruzó palabra con su compatriota André-pierre Gignac, para recibir algún consejo de cómo enfrentar a Rayados, dijo que luego del juego entre San Luis vs Tigres en el torneo regular sí le advirtió de lo que podría esperar en Liguilla del futbol mexicano.

No hable con él para para este partido, pero si hablé con él después del partido contra Tigres allá y me dijo sobre todo que la Liguilla es otra cosa. Muy diferente de la liga general, es un consejo que me dio y pues nada más".

Finalmente, Sebastien consideró que aunque San Luis no es favorito para avanzar a la siguiente fase del torneo, la unión del grupo es una de sus fortalezas contra plantillas más completas o con mayor presupuesto.

El grupo, porque yo creo que los equipos que están arriba en la clasificación, puede ser que tienen jugadores con muchas calidades individuales, pero nosotros con el grupo que tenemos y con el juego que metemos en la cancha, yo creo que es la clave para nosotros".