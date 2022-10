"Parece que no tengo lugar con Acereros"

MONCLOVA.- Las redes sociales se encuentran encendidas entre los aficionados de Acereros de Monclova, el mánager Matías Carrillo dio declaración referente al receptor Bruce Maxwell, ante ello el jugador oriundo de Alemania dio contestación ante la opinión de Carrillo.

"Me han etiquetado en todos los blogs sobre la entrevista de Matías, esto es todo lo que tengo que decir. Nuestros contratos son anuales y el mío no ha sido renovado para la próxima temporada. A juzgar por las declaraciones de Matías, parece que no tengo lugar con los Acereros la próxima temporada. No se ha discutido nada conmigo para decir lo hago o no.

No voy a criticar a Matías ni a los Acereros públicamente porque los respeto mucho como organización y estos asuntos deben ser manejados en privado. Diré que Matías tiene una perspectiva imaginaria en esta temporada y si no puede decir la verdad, no tengo ningún problema en hacerlo con pruebas que lo respalden.

Volví temprano de una lesión para jugar porque amo a Monclova y di todo lo que pude por el equipo. ¡Mira mis estadísticas esta temporada! Esto seguramente no tiene nada que ver con mi rendimiento.

Si los Acereros no me quieren allí, esa es su decisión y lo único que puedo hacer es decir gracias y seguir adelante. Deja mi nombre fuera de la negatividad porque ese no soy yo y no he sido yo", puntualizó el receptor Bruce Maxwell.

Ante esto se ha desencadenado una serie de comentarios donde aficionados mostraron muestras de apoyo al jugador que desde su llegada ha demostrado tener amor por la misma, así como la organización.

En el 2022 Bruce Maxwell dejo sus números en .365, participo en 44 juegos, 149 turnos al bate, anoto 30 careras, bateo 54 imparables, 7 dobles, 10 cuadrangulares e impulso 37 carreras.