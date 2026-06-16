¿Dónde es y a qué hora el México vs Coreal del Sur del Mundial 2026?

La Selección Mexicana afrontará este jueves 18 de junio un partido de gran importancia ante Corea del Sur, correspondiente a la segunda jornada del Grupo A del Mundial 2026.

Luego de iniciar el torneo con una victoria, el combinado nacional intentará sumar tres puntos más para acercarse a la clasificación a los octavos de final. Del otro lado estará el conjunto surcoreano, que también comenzó su participación con un triunfo y llega con las mismas aspiraciones de mantenerse en la parte alta de la tabla.

El partido se llevará a cabo en el Estadio Guadalajara a las 19:00 horas.

El encuentro se disputará a las 19:00 horas, tiempo del Centro de México, en el Estadio Guadalajara, ubicado en la ciudad de Zapopan.

México llega motivado tras vencer 2-0 a Sudáfrica en su debut mundialista, resultado que le permitió colocarse entre los primeros puestos del sector. Corea del Sur, por su parte, arrancó su camino con una victoria de 2-1 sobre República Checa, por lo que ambos equipos acumulan tres unidades antes de este enfrentamiento.

Ambos equipos llegan con una victoria en su debut en el Mundial 2026.

Debido a la situación en el grupo, el resultado podría comenzar a definir el panorama de la clasificación y acercar al ganador a la siguiente ronda de la competencia.

Los antecedentes favorecen al conjunto mexicano en Copas del Mundo. El Tri derrotó a Corea del Sur en las ediciones de 1998 y 2018, mientras que el enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones se produjo en un partido amistoso disputado en 2025, el cual terminó igualado.

México tiene un historial favorable ante Corea del Sur en Copas del Mundo.

Con dos equipos que iniciaron con paso firme su participación en el torneo, el duelo en Guadalajara promete ser uno de los encuentros más relevantes de la segunda fecha del Grupo A.