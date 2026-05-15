Pato O'Ward finaliza octavo en la práctica rumbo a las 500 Millas de Indianápolis

Indianapolis, Estados Unidos, 15-May-2026.

Felix Rosenqvist marcó el ritmo en la Práctica 4 rumbo a las 500 Millas de Indianápolis.

El sueco fue el más rápido en el "Fast Friday" al promediar una velocidad de 233.372 millas por hora en el óvalo del Indianapolis Motor Speedway.

Rosenqvist, de Meyer Shank Racing, fue el único piloto de los 33 que estuvieron en pista este viernes que superó las 233 mph.

El regio Pato O'Ward terminó en el octavo puesto, con una velocidad de 232.427 mph.

La sesión tuvo un retraso de dos horas debido a la lluvia que cayó por la mañana en Indianápolis.

Este sábado, la Indy 500 empezará a tomar forma con la Calificación, que iniciará a las 9:00 horas, tiempo de México.

En la sesión de mañana, las posiciones del 16 al 33 serán definidas, mientras que el domingo se establecerán las posiciones de salida de los últimos 15 pilotos.