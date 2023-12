Patrick pide perdón

KANSAS CITY, EU 12-Dec-2023 .-Los ecos del frustrante desenlace ante los Bills siguen resonando en Kansas City.

Patrick Mahomes, quarterback de los Chiefs, aseguró que, con la mente fría, puede admitir que se equivocó en la forma de reaccionar tras el duelo en el que su equipo cayó ante Búfalo, el domingo pasado.

"Obviamente no quería reaccionar así. Me encanta este juego, amo a mis compañeros. Cada semana quiero salir y dar todo de mí para ganar, pero obviamente no puedo reaccionar así, ni con los oficiales ni con alguien en la vida", aseguró Mahomes, quien también se disculpó con su colega Josh Allen, luego de que le negó el saludo al finalizar el duelo.

"Más que nada, me arrepiento de la forma en la que actué con Josh Allen al terminar el partido, porque mi molestia no tenía nada que ver con él".

Patrick admitió también que el fuera de lugar ofensivo de Kadarius Toney que le costó a los Chiefs el potencial touchdown de la victoria estuvo bien sancionado.

"Obviamente lo veo ahora y puedo aceptar que es una falta. Es raro que marquen algo así en la NFL, pero es una falta y es parte del juego. Aprenderemos de ello y trataremos de mejorar la próxima ocasión", aseveró.

Andy Reid, el head coach de Kansas City, admitió que sigue en desacuerdo y molesto por la determinación de los árbitros, pues esperaba "una advertencia, como suele suceder con esas faltas".

ASÍ LO DIJO

"Estaba molesto, pero no debí reaccionar así. No quiero que esa sea la imagen que se lleven los niños que ven el juego. ME arrepiento de mi comportamiento".

Patrick Mahomes

quarterback de los Chiefs