El invicto monclovense Isaac "El Galileo" Guevara pondrá en juego su marca perfecta este sábado en el Penthouse del Boxeo de Monterrey, donde protagonizará el pleito estelar ante el veracruzano Alan "El Flaco de Oro" León.

La contienda, pactada a ocho asaltos en la división de peso súper gallo, encabezará una cartelera respaldada por otros ocho combates profesionales y contará con transmisión a través de la señal de ESPN Knockout.

Con un récord inmaculado de 12 victorias sin derrota y seis definiciones por la vía del cloroformo, el pugilista de 23 años afrontará una prueba de fuego sobre el encordado regiomontano.

Para este compromiso, Guevara completó un exigente campamento de preparación bajo la tutela estratégica de su entrenador Pavel Castro en el gimnasio municipal "Marsopa Castro".

Como parte del cierre de su puesta a punto física y técnico-táctica, "El Galileo" realizó exigentes sesiones de guanteo de alto nivel junto al excampeón mundial de peso paja, Francisco "Chihuas" Rodríguez.

Tras arribar a la Sultana del Norte la mañana de ayer, Guevara y su esquina reportaron estar listos para cumplir con el primer gran rival del fin de semana: la báscula.

El trámite oficial se llevará a cabo este mediodía en la ceremonia de pesaje, instancia clave donde el monclovense buscará marcar el límite de las 122 libras para quedar oficialmente habilitado de cara al campanazo inicial.