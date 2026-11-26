El empate sin anotaciones entre Rayados de Monterrey y América no dejó satisfechos a todos en el conjunto regiomontano. Tras el encuentro correspondiente a la Ida de los Cuartos de Final, Walter Erviti, director deportivo del club, manifestó públicamente su desacuerdo con el trabajo arbitral de Víctor Alfonso Cáceres.

Durante una conferencia de prensa, el directivo primero reconoció el esfuerzo de los jugadores y del cuerpo técnico, destacando el desempeño que han mostrado a lo largo del semestre y la conexión que se ha fortalecido entre el equipo y sus aficionados.

Erviti expresó su satisfacción por la manera en que Monterrey ha representado a la institución y señaló que cada vez existe una mayor identificación de la afición con el proyecto deportivo.

¿Qué cuestionó Erviti sobre el arbitraje?

Sin embargo, sus declaraciones cambiaron de tono cuando abordó el tema del arbitraje, particularmente por la elección de Cáceres para dirigir un compromiso de tanta importancia.

Rayados cuestiona la designación arbitral. El directivo señaló que no les pareció adecuada la decisión de asignar nuevamente al mismo silbante, luego de que hubiera dirigido un partido de Monterrey apenas tres semanas antes.

De acuerdo con Erviti, aquella actuación ya había generado inconformidad dentro del club, por lo que consideró que repetir la designación en una instancia decisiva podía afectar el desarrollo del espectáculo.

Asimismo, manifestó que durante el enfrentamiento contra América hubo determinaciones arbitrales que, desde su perspectiva, resultaron demasiado rigurosas en contra de Rayados, además de otras jugadas en las que consideró que el equipo pudo recibir decisiones favorables.

Respaldo a los jugadores y cuerpo técnico

El responsable deportivo dejó claro que sus cuestionamientos no estaban relacionados exclusivamente con el marcador final, sino con la manera en que se desarrolló el encuentro y el criterio utilizado por el cuerpo arbitral.

A pesar de expresar su molestia, Walter Erviti también aprovechó su intervención para reiterar el respaldo de la institución hacia los futbolistas y el entrenador, reconociendo el trabajo realizado durante los últimos meses.

Finalmente, pidió que se tome en consideración el esfuerzo que realiza Monterrey para mantenerse competitivo y responder a las expectativas de su afición.

De esta manera, el empate sin goles ante América dejó algo más que un resultado pendiente de resolverse en la vuelta: también abrió un nuevo capítulo de inconformidad entre la directiva regiomontana y las decisiones arbitrales en la Liguilla.