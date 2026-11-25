JoJo Romero, campeón de la Serie Mundial de 2026 con los Cerveceros de Milwaukee, llegó a un acuerdo de tres años y 21 millones de dólares con los Padres de San Diego. El relevista zurdo se encaminó a su cuarto equipo en Grandes Ligas tras probar la agencia libre por primera vez después de conquistar el título. Los Padres todavía tenían pendiente oficializar el acuerdo.

Romero fue parte de la selección de México que alcanzó las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol de 2023. El zurdo formó parte del cuerpo de lanzadores de aquella selección mientras pertenecía a los Cardenales de San Luis, el equipo con el que más adelante se consolidó como relevista para situaciones de presión en Grandes Ligas.

En 2026, Romero se sometió a una operación de apéndice a mitad de temporada y pasó de San Luis a Milwaukee en la misma transacción que llevó a Dustin May a los Cerveceros. El zurdo hizo 11 apariciones con Milwaukee en la campaña regular y registró 3.38 de efectividad. Sumados sus números con ambos clubes, cerró con 3.36 en 55 juegos.

Romero mejoró sus números en octubre y permitió una carrera en ocho entradas durante la postemporada. La única anotación que recibió fue un jonrón de Jake Cronenworth, de los Padres, en la Serie Divisional de la Liga Nacional. Milwaukee siguió su camino hasta la Serie Mundial, donde venció en cinco juegos a los Rays de Tampa Bay.

Desde el inicio de 2024, Romero lanzó en 185 juegos, con 2.91 de efectividad, un WHIP de 1.21 y nueve rescates. Su trabajo más frecuente en San Luis llegó antes de la novena entrada. El zurdo acumuló 77 holds en esas tres campañas, la quinta mayor cifra de Grandes Ligas en ese lapso. La estadística registra las ocasiones en que un relevista entra en situación de salvamento y entrega la ventaja al siguiente lanzador.

Los Filis de Filadelfia seleccionaron a Romero en la cuarta ronda del draft de 2016 y le dieron su primera oportunidad en Grandes Ligas en 2020. Dos años después, Filadelfia lo envió a San Luis a cambio del panameño Edmundo Sosa. Romero alternó entre las Mayores y las ligas menores hasta que se ganó un lugar estable en el bullpen de los Cardenales hacia el cierre de 2023.

San Diego incorporó a un relevista que cumplirá 30 años durante la próxima temporada y que trabaja principalmente con sinker y sweeper. La capacidad de Romero para provocar rodados lo ayudó a sostener su rendimiento conforme perdió algo de velocidad en la recta.