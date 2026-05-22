Pep Guardiola anuncia su salida del Manchester City en 2026

Después de casi una década dominando el futbol inglés, una de las historias más exitosas del deporte moderno está por llegar a su fin. El entrenador español Pep Guardiola confirmó que dejará al Manchester City al término de la temporada 2025-26, cerrando un ciclo que transformó al club en una potencia mundial.

La noticia cayó como un golpe emocional entre los aficionados del City y del futbol internacional. Guardiola no solo ganó títulos; cambió la identidad del club. Cuando llegó en 2016, el City ya era competitivo, pero fue bajo su mando cuando alcanzó una dimensión histórica, conquistando ligas, copas y, sobre todo, la anhelada UEFA Champions League que durante años pareció imposible.

Impacto en el futbol inglés

En diez años al frente del banquillo, el técnico catalán construyó una de las dinastías más dominantes del futbol inglés. Bajo su dirección, el equipo consiguió múltiples campeonatos de Premier League, copas domésticas y una Champions, además de imponer récords como la histórica campaña de 100 puntos en liga, considerada una de las mejores temporadas vistas en Inglaterra.

Pero el legado de Guardiola va mucho más allá de las vitrinas. Su estilo de posesión, presión alta y control táctico redefinió la forma de jugar en Inglaterra. Muchos entrenadores comenzaron a adaptar ideas inspiradas en su modelo, provocando una evolución táctica que convirtió a la Premier League en un campeonato todavía más competitivo y sofisticado.

Reacciones a la salida de Guardiola

En sus primeras declaraciones sobre la decisión, Guardiola dejó una frase que resume el momento: "Nada es eterno". Aunque todavía tenía contrato vigente, el estratega aseguró que siente que ha llegado el momento adecuado para cerrar el ciclo y tomarse una pausa tras años de máxima exigencia. Reportes apuntan incluso a un posible descanso indefinido antes de pensar en otro reto profesional.

El impacto de su salida será enorme. El Manchester City no solo pierde a su entrenador más exitoso, sino también al arquitecto de una identidad ganadora que convirtió al club en referente global. Como homenaje, la institución ya prepara reconocimientos permanentes en el estadio Etihad, incluyendo una grada con su nombre y una estatua para inmortalizar su legado.

¿Qué sigue para el Manchester City?

Ahora surge la gran pregunta: ¿qué sigue para el City sin Guardiola? Encontrar un sucesor no será sencillo. Reemplazar títulos es difícil; reemplazar una revolución futbolística, aún más.

Porque cuando Guardiola se vaya de Manchester, no solo terminará un contrato: terminará una época.