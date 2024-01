Piensa QB en nuevo contrato

PITTSBURGH, EU 02-Jan-2024 .-Mason Rudolph tiene una cosa en mente además de los Playoffs: su continuidad con los Steelers.

El mariscal de campo que suplió el juego pasado al titular Kenny Pickett reconoció ayer que analiza con su agente y familia su futuro en Pittsburgh, franquicia que espera tome en cuenta su reciente rendimiento en el emparrillado en búsqueda del pase a la Postemporada.

"Es por eso que todos trabajamos tan duro como lo hicimos en las últimas semanas tratando de ganar estos juegos para ponernos en posición de llegar a los Playoffs. Estoy muy emocionado, tenemos mucho por qué jugar", dijo Rudolph en un encuentro con medios.

"Amo jugar para este equipo. Me encanta estar ganando partidos y vamos a tratar de seguir haciéndolo. Luego, me sentaré con mi agente y mi familia para ver que sigue. (Hasta ahora) ha sido algo grande y divertido", añadió el QB de 28 años de edad, quien será agente libre al terminar la campaña.

Rudolph completó 18 de 24 pases para 274 yardas en la victoria de los Steelers 30-23 sobre Seattle y por lo pronto el entrenador Mike Tomlin optó por seguir con él para el duelo ante Baltimore el sábado, cuando Pittsburgh (9-7) intente mantenerse en la pelea por la postemporada con una victoria sobre los Ravens.

Pickett precisó ayer que nunca se negó a ser el suplente en el juego contra los Seahawks y que fue el personal médico del equipo el que determinó que no estaba listo.

"No hubo ninguna plática sobre ser el quarterback suplente esta semana. Si hubiera estado suficientemente saludable para jugar y los entrenadores pensaban lo mismo hubiera sido titular. Si creían que no lo estaba, lo cual consideraron, no me iba a vestir para el juego", apuntó.