Aaron Rodgers cerró su etapa con los Pittsburgh Steelers en medio de un enfrentamiento público con Mike McCarthy. El mariscal de campo aseguró este miércoles que no volvería a jugar para el equipo después de perder la titularidad y acusó al entrenador de incumplir sus responsabilidades. Horas después, Pittsburgh rescindió su contrato.

La ruptura comenzó con el anuncio de que Mason Rudolph conduciría la ofensiva frente a los Denver Broncos el viernes. Rodgers quedaría inactivo, una decisión que modificó el rumbo de su temporada y abrió interrogantes sobre la continuidad de una carrera que acumula cuatro premios al Jugador Más Valioso de la NFL.

La relación entre Aaron Rodgers y Mike McCarthy se deterioró antes de la salida del mariscal de campo.

El cambio sorprendió porque McCarthy había respaldado públicamente al veterano tras la derrota contra los Philadelphia Eagles. Sin embargo, el martes por la noche, los Steelers comunicaron que recurrirían a su suplente para el siguiente encuentro.

Rodgers afirmó que la noticia le llegó por medio del ala cerrada Pat Freiermuth, en lugar de recibirla directamente del entrenador. Durante su participación en The Pat McAfee Show, expresó su inconformidad con la comunicación interna y explicó que su relación con McCarthy se había deteriorado después de cuestionar su comportamiento en las actividades del equipo.

Rodgers criticó la falta de comunicación y el comportamiento de McCarthy en reuniones del equipo.

Entre sus señalamientos, el quarterback sostuvo que McCarthy llegó tarde a una reunión de mariscales de campo y se quedó dormido poco después de sentarse. Según su relato, el entrenador despertó al mover unos papeles, volvió a roncar minutos más tarde y posteriormente abandonó la sala.

El jugador también aseguró que el técnico había faltado a sesiones de preparación. Estas acusaciones corresponden a la versión de Rodgers sobre los hechos y forman parte del conflicto que precedió a su salida de Pittsburgh.

La decisión de Pittsburgh de cambiar a Mason Rudolph genera incertidumbre sobre el futuro de Rodgers.

La separación coloca al pasador de 42 años ante un posible cierre anticipado de su trayectoria. Durante el verano había indicado que esta sería su última campaña en la NFL, por lo que el encuentro del domingo contra Filadelfia podría convertirse en su despedida si no vuelve a jugar.

Su salida de los Steelers, sin embargo, no equivale a un anuncio formal de retiro. Tras ser liberado, otro equipo puede reclamarlo mediante el procedimiento de waivers; si ninguna franquicia lo incorpora por esa vía, podrá convertirse en agente libre sin restricciones.

Mientras se define el futuro de Rodgers, Rudolph queda al frente de la ofensiva para enfrentar a Denver. Pittsburgh afrontará ese compromiso después de una semana marcada por el relevo de su quarterback y una confrontación que terminó con la salida del veterano.