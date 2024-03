¿Por qué México no asistirá al sorteo del futbol de París 2024?

El 20 de marzo de 2023 se llevará a cabo el Sorteo de la Fase de Grupos del Torneo de Fútbol de los Juegos Olímpicos de París 2024, pero desafortunadamente, la Selección Mexicana no formará parte de los contendientes que lucharán por la medalla de oro. Esto es debido a que el combinado nacional perdió la oportunidad de participar en esta importante justa deportiva debido a su deficiente actuación en el torneo clasificatorio de la Concacaf celebrado en 2022.

El camino hacia el fracaso de la selección mexicana y la eliminación inesperada

México viajó a Honduras, sede del torneo preolímpico, como uno de los grandes favoritos para ganar el certamen y asegurar uno de los cuatro boletos a los Juegos Olímpicos de París. Incluso, habían comenzado de manera prometedora, con victorias contundentes sobre Surinam (8-0) y Trinidad y Tobago (5-0), terminando la fase de grupos como líderes de su grupo. Sin embargo, las cosas cambiaron drásticamente en la ronda eliminatoria.

De hecho, después de derrotar 6-0 a Puerto Rico en los octavos de final, todo parecía encaminado para que el equipo dirigido por Luis Pérez alcanzara la final sin mayores problemas. No obstante, Guatemala sorprendió al Tri en los cuartos de final y a pesar de dominar el balón, la falta de contundencia y cierto exceso de confianza llevaron a México a sucumbir en los penales después de igualar 1-1 al término del tiempo reglamentario.

Un doble fracaso

La eliminación ante Guatemala no solo marginó a México de los Juegos Olímpicos de París 2024, sino que también lo dejó sin posibilidades de disputar el Mundial de la especialidad en Indonesia 2023. Además, el gigante de la Concacaf se derrumbó en San Pedro Sula, presa de sus propios errores y la efectividad del guardameta chapín.

Aceptando la responsabilidad

Fidel Ambriz, capitán del equipo mexicano, reconoció el fracaso y admitió que no se podían dar el lujo de no pasar al Mundial, puesto que, fueron un rival que se tira atrás, que buscó las contras y así es el fútbol, pero que no queda nada más que saber perder y ver para adelante. Por su parte, el entrenador Luis Pérez asumió la responsabilidad de dejar al Tri sin opciones de ir a París 2024.

Mirando hacia el futuro

Con esta decepcionante eliminación, la Selección Mexicana Varonil no estará presente en los Juegos Olímpicos de París 2024, y los aficionados tendrán que esperar hasta la justa de 2028 en Los Ángeles, California, para ver al equipo nacional en esta competición. Sin duda, este es un duro golpe para el fútbol mexicano, que deberá aprender de esta experiencia y trabajar arduamente para no repetir este fracaso en el futuro.