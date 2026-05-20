Potros superan a Naranjeros en emocionante partido de béisbol

Los Potros parecen haber superado las complicaciones que tuvieron al inicio de la temporada, y ligaron su segunda victoria al superar por pizarra de 14-9 a Naranjeros, en cotejo que sostuvieron dentro de la décima fecha de la Liga de Béisbol de jugadores de 60 años y más.

Los corceles elaboraron un rally de 4 carreras en la parte alta de la primera entrada para comenzar a cabalgar hacia el triunfo; después, Marcos Osoria y Álvaro Gaona sumaron un par de rayitas más en la tercera tanda, luego repitieron la cuota de 4 en el cuarto rollo con un ataque comandado por José Juan Nava con sendos tripletes hacia el prado derecho.

En el quinto episodio, Potros continuó la ofensiva con triple producción elaborada por Rogelio Rodríguez, Luis Cruz y Jesús Rodríguez, mientras que en la séptima tanda apareció Alfredo Gómez para remachar la ventaja.

Por su parte, los Naranjeros descontaron con 3 rayitas en el cierre de la primera tanda, después agregaron 3 en la segunda, mientras que Jaime Fernández timbró en la cuarta y séptima entrada para recortar la diferencia.

En el duelo de serpentinas, el vencedor fue Manuel Torres con relevo a partir de la segunda entrada, reemplazando a Gilberto Cienseros quien tuvo una mala salida al admitir 6 anotaciones en 1.1 innings; a su vez, Jesús Ernesto Chairez cargó con el descalabro.

Por otro lado, en la ofensiva del equipo ganador destacaron José Juan Nava, Álvaro Gaona y Rogelio Rodríguez con efectividad de 4-2, mientras que por la "naranja mecánica", Jaime Fernández fue el más efectivo en la registradora al pegar de 3-3 y aportar 4 rayitas.