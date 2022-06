Prensa francesa ve fuera a Neymar fuera del PSG; Juventus pediría al brasileño

El futuro del astro brasileño, Neymar da Silva Santos Júnior, mejor conocido como Neymar, es incierto, pues la prensa francesa señala que el jugador está cercano a irse del club y llegar a la Juventus de Italia.

Los rumores de su salida se intensificaron después del presidente del PSG, Nasser Al-Khelaïfi, quien dejó entrever que era necesario jugadores que tuvieran pasión en el juego.

"Queremos gente joven, con talento, implicada y con mentalidad ganadora, gente que quiere morir por este escudo. Queremos ser más fuertes colectivamente, jugar como un equipo y que el club esté por encima de todos", sentenció el presidente del club, Nasser Al-Khelaïfi.

Este comentario golpea directo al brasileño, pues, el delantero a sufrido contrnates lesiones, ademas se a señalado que el jugador raramente entrena con el equipo y en ocasiones a llegado ebrio al club, por lo cual, su presencia incomoda al resto de jugadores.

"Su estatus se ha visto comprometido por sus recurrentes lesiones y por su cuestionable estilo de vida. El declive deportivo de Neymar no escapa a ojos de muchas personas en el club y menos a los de Mbappé. Es demasiado joven (30 años) para ir a la MLS y en Europa, los más grandes, Real Madrid, City, United, Liverpool o Bayern, no están interesados", analizó-criticó el diario L´Equipe respecto a la situación actual del ex Santos y Barcelona.

No existen ofertas firmes, pero desde Italia surgió el rumor de que el brasileño figura en carpeta de la Juventus, que aspira a quedarse con una figura de nivel internacional para dar un golpe en el mercado