Primer lugar nacional Juan Antonio Zamora

"Mis objetivos del triunfo, en MR. México, me llenan de orgullo" dice el campeón nacional Juan Antonio Zamora.

Y agregó; esto apenas es el inicio, de mis proyectos que tengo, alcanzar en su momento un premio más brillante, en este deporte del fisicoconstructivismo, subrayó.

Zamora fue el triunfador absoluto, en la categoría 85 kilogramos en novatos, del Clásico MR. México Aniversario 71, celebrado sábado y domingo en el World Trade Center de la ciudad de México

Juan Antonio Zamora, me contó ayer, que su primera participación en el nacional, en Mr. México, fue en el 2017 posicionándose en el 1er lugar de la categoría de físico principiante hasta 70 kg, siendo alrededor de 70 competidores en esa categoría.

En mi segunda ocasión fue en 2019 con 5 kg más en la categoría de principiantes hasta 75 kg me posicioné en el 2do Lugar, siendo alrededor de 45 competidores, ya en los años del 2020 y 2021 fueron para mí dos años de fracaso ya que quedé únicamente en semifinales.

En el 2022 decidí no competir para mejorar algunos grupos musculares y agregar algo de masa muscular, siendo así que volví en el 2023 ahora con dos años de preparación, 10 kilogramos más y avanzando a la categoría de novatos hasta 85 kg, logrando obtener el 1er lugar de la categoría compitiendo contra poco más de 30 competidores de todo el país.

Cada logro obtenido me llena de mucha satisfacción ya que cada preparación requiere de mucho tiempo, dedicación, inversión y sacrificios, estoy muy orgulloso del camino que he recorrido a lo largo de estos 13 años en este deporte, ya que ningún fracaso me ha detenido y estoy seguro que aún nos queda mucho camino por recorrer.

¿Algún mensaje para los jóvenes con talento, Juan Antonio?

Mi mensaje para todos los jóvenes es que no se detengan, que luchen por sus sueños y que no tengan miedo, a cumplir sus retos.