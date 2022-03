Que siempre no; Tom Brady volverá con los Tampa Bay

Durante Febrero, el considerado, el mejor de todos los tiempos, Tom Brady, anuncio el fin de su carrera en los emparrillados , sin embargo, en este fin de semana, señalo que The GOAT volverá a vestir el jersey de los Bucanners de Tampa Bay.

"Estos últimos dos meses me he dado cuenta de que mi lugar sigue estando en el campo y no en las gradas. Ese momento llegará. Pero no es ahora", ha escrito Brady en Twitter, un breve mensaje que tomó por sorpresa a miles de hinchas y jugadores de una liga que hace solo seis semanas rebuscaban superlativos para decir adiós a uno de los más grandes jugadores de fútbol americano. "Quiero a mis compañeros de equipo y a mi familia, que me apoya. Ellos hacen que todo sea posible", escribió en un tuit.

En su publicación señalo que tiene una deuda pendiente con los Tampa Bay, así mismo señalo que esta en la búsqueda de su 23va temporada en la NFL de la mano de los de Florida.

Durante sus 45 años en activo, Brady llego a un total de 10 superbowls, de los cuales gano 7. gracias a su trayectoria llena de éxitos, es considerado como unos de los mas grandes del deporte americano, junto a las otras leyendas como los son Tiger Woods, Michael Jordan y Babe Ruth.

Durante este mismo fin de semana se vio a Brady asistir a un partido del Manchester United, donde pudo hablar con otro también considerado como el mejor del mundo, Cristiano Ronaldo.