Queens aseguran su pase a la postemporada tras vencer a Cachorras: 13-5

Con un rally de 4 carreras en la primera entrada y otro de 5 en la cuarta, las Queens soportaron una holgada victoria sobre Cachorras por pizarra de 13-5 que valió para acceder a la postemporada, en el Grupo "B" de la Liga Municipal de Softbol Femenil.

Las Cubs estrenaron el score en la parte alta del primer rollo con una anotación de Emireth Coronado, pero las reinas respondieron de forma rápida y contundente en el cierre de la inicial, remontando con rally de 4 carreras que comandó Ximena Sandoval con un jonrón de campo.

En el segundo episodio, Elisa Siqueiros sumó una rayita más a la cuenta de las Cachorras, pero las Queens no se dejaron y en la parte baja de la misma tanda sumaron anotaciones de Victoria Mendoza y Tabata de la Cruz, para despegarse 6-2.

Ya en la tercera entrada, las Cubs le pusieron algo de dramatismo al juego al lanzar una ofensiva de 3 carreras que cerró la diferencia en la pizarra y las metió por un momento en la disputa. Sin embargo, las Queens encendieron la mecha en la cuarta entrada y detonaron un decisivo rally de 5 para ponerse al frente por diferencia de 11-5, mientras que en la quinta, Gris Castillo y Beatriz Cordero remacharon el triunfo que selló el pase a la siguiente ronda de la competencia.

La victoria fue para Renata Medrano, quien lanzó 7 entradas completas con 5 carreras admitidas y 6 imparables, 5 boletos y 8 ponches, mientras que Emireth Coronado cargó con la derrota de la eliminación para las Cachorras.