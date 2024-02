¿Quién es Alfredo Gutiérrez, mexicano que puede ganar el SuperBowl?

Alfredo Gutiérrez no esperaba tener un recibimiento tan cálido en el estadio Allegiant, durante el tradicional Día de Medios previo al Super Bowl LVIII. Fue un jugador aplaudido por la afición de los 49ers de San Francisco y esta a un paso de ganar el SuperBowl junto a Travis Kelce, la pareja de Taylor Swift.

Si gana Alfredo, también Taylor

Una sonrisa iluminaba el rostro del tackle ofensivo, quien el domingo podría convertirse en el primer egresado de una universidad mexicana que es campeón de la NFL.

Estoy muy orgulloso de poder representar a mi país aquí en Las Vegas", declara Gutiérrez, en entrevista con El Universal.

Al compartir equipo con Kelce, el triunfo del mexicano también podría significar la alegría de Taylor Swift al ver al equipo de su novio campeón de la NFL.

¿Quién es Alfredo Gutierrez, mexicano que puede ganar el SuperBowl?

Alfredo Gutiérrez fue campeón con los Borregos del Tecnológico de Monterrey en 2019, tiene la oportunidad de ganar un Super Bowl, con uno de los equipos con mayor afición en México.

Gutiérrez califica su carrera en la NFL como "una montaña rusa". El tackle ofensivo ha luchado para formar parte del equipo de prácticas en los 49ers de San Francisco y ya se ha adjudicado un lugar.

Pero las críticas siempre han tratado de menospreciarlo, señalando que el jugador de 28 años no aparece en el cuadro titular, junto a figuras como Christian McCaffrey, Brock Purdy o George Kittle.

Ante ello, Gutiérrez se toma los ataques con calma y señala que está consciente de que no forma parte del primer equipo; no obstante, recalca que no todo es lo que se ve en los emparrillados.

No veo los mensajes, me los dicen. Cada quien tiene su punto de vista. Estamos de acuerdo que no me toca jugar, pero muy pocos saben lo que hago dentro del campo de entrenamiento", subrayó, entrevistado por El Universal Deportes.

El mexicano afirmó que tiene muy claro cuál es su rol dentro de los Niners y sabe que es un factor clave para la exitosa temporada que están teniendo, porque ayuda en las prácticas.

No todo es orgullo para Alfredo Gutiérrez

Pero no todo fue orgullo. También habló sobre la generación de talentos en México.

El atleta formado en el Tecnológico de Monterrey aseguró que los mexicanos tienen la capacidad de trascender en la NFL; sin embargo, la mentalidad es una tarea pendiente que se debe trabajar en los potenciales prospectos.

Es la detección de talentos, decirles el objetivo. Muchas veces está todo, pero no se la creen, o no les dicen hasta dónde pueden llegar. Eso es lo que se puede cambiar para empujar a los jóvenes", enfatizó.

Alfredo Gutiérrez habla del futbol americano en México

El nacido en Tijuana, Baja California, resaltó que no se necesita una inversión numerosa para mejorar instalaciones en el país.

Recalcó que solamente es un tema de que los jugadores reconozcan sus capacidades.

La verdad es que no se necesita una estructura multimillonaria para sacar un jugador. Si te la crees, no hay quien te pare", sostuvo Gutiérrez.

Alfredo nunca pensó que tanta gente lo reconociera

Además, Alfredo compartió sus sensaciones tras sentir el apoyo de la afición de los 49ers de San Francisco en Las Vegas.

Nunca pensé que fuera a haber mucha gente que me reconociera. Sin duda, hay mucho apoyo mexicano, y eso se siente muy bonito, ayuda para seguirme motivando y dar el siguiente paso", dijo.