Quiere Último Guerrero cabellera de Averno

CIUDAD DE MÉXICO 11-Sep-2023 .-Último Guerrero se calentó y ahora quiere pelos en el 90 Aniversario del CMLL en la Arena México, donde busca dejar pelón a Averno.

La rivalidad entre ambos rudos, la cual tiene su origen en el 2004 cuando peleaban por el nombre de los Infernales, vivirá su punto más alto el próximo sábado en el Cuadrangular de Parejas Increíbles con final suicida, donde para tener su tiro derecho, primero tendrán que vencer a Volador Jr. y Ángel de Oro.

"Somos profesionales, pero perdimos la cabeza hace algunos viernes, nos dimos con todo, se calienta uno y sí llega ya lo personal entre él y yo, ya es una bronca directa y vamos a ver quién es el mejor.

"No hay ventaja para nadie y los dos hemos sido grandes rudos y es el orgullo de salir con la victoria y del otro lado pues es la humillación que se siente al perder el duelo", aseguró el de Otro Nivel.

Si bien siempre se da tiempo para bromear, Guerrero se pone muy serio a la hora de hablar de su look, pues asegura que desde hace más 38 años lo ha tenido, por ello se pone en guardia para defender su mata que es de las más cotizadas en la lucha libre.

"Tengo muchos rivales, Volador, los Atlantis, Averno, y todos quieren ganarle a Último Guerrero, ojalá no se le haga a ninguno, pero la vida es un riesgo y en la lucha libre se gana y se pierde; a mí me gusta estar arriesgando gane o pierda", finalizó.

ASÍ LO DIJO

"Este ha sido mi look desde que salí de la secundaria, este es mi estilo y no me veo pelón, pues no saldría de mi casa para nada".

Último Guerrero,

rudo

TABLA

2 Luchas de apuesta ganó en función de Aniversario (Mr. Águila y Negro Casas) y perdió una (Atlantis).