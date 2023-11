Rafa Márquez sería director técnico del Barcelona si falla Xavi Hernández

El periodista José Álvarez, asuro para el programa deportivo español, El Chiringuito de Jugones, que la directiva del Barcelona, ya tiene al remplazo del director técnico del Barcelona, Xavi Hernández, esto en caso de que este no lograra las metas del club.

En el programa, el periodista señaló que la directiva del club tiene a Rafa Márquez, actual director técnico del Barça 2, esto por sus buenos resultado al mando del club filial de los culés

"Un entrenador que llegaría el próximo junio en el final de temporada, si Xavi lo hace muy mal, al no alcanzar los Cuartos de Final de la Champions League y no defender el título de Liga, sería un técnico que tiene encantado la directiva culé, es un técnico que ya está en casa y sobre todo no supondría un coste económico muy elevado y que es Rafael Márquez", comentó el periodista deportivo.

Unos de los principales motivos de la posible llegada de Rafa Márquez al mando del club sería por la situación económica del club, así como los buenos resultados del Barça 2, que está integrada principalmente por canteranos.

"El técnico mexicano le encanta a la directiva, están pendiente una renovación con él, por qué acaba en 2024. Él ahora es entrenador del Barça B, va en segundo, está haciendo muy bien las cosas. Estuvo en playoffs el año pasado, juega muy bien el futbol. Y algo que sabe bien el Barça es que no está económicamente muy bien y se debe basar en la cantera en los próximos años, algo que el mexicano ya conoce", agregó.

La llegada del Kaiser, al banquillo del Barcelona solo ocurrirá si Xavi no logra los objetivos del club, que son llegar a los Cuartos de Final en Champions League y defender el título de La Liga que ganó en 22-23.